В Самаре ежедневно проходят контрольные рейды по соблюдению масочного режима в транспорте

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Проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте организуются в прежнем объеме, межведомственные рейды проводятся в Самаре ежедневно с утра и до вечера, с усилением в утренние и вечерние часы пик. Во время поездок использование средств защиты органов дыхания как пассажирами, так и персоналом перевозчиков остается обязательным требованием.

Только за минувшую неделю в суды направлено 76 протоколов. Всего с начала пандемии оформлено 1 847 административных материалов, в том числе в первом квартале текущего года – уже 868.



Проверками охвачены все виды пассажирского транспорта: трамваи, троллейбусы, станции и вагоны метрополитена, автобусы, включая «маршрутки».

С началом городского месячника по благоустройству в Самаре усилена работа перевозчиков в части проведения генеральной уборки в подвижном составе, повышенное внимание уделяется обеззараживанию контактных поверхностей. Ведутся дополнительные закупки моющих и дезинфицирующих средств. В салонах на протяжении всех поездок включены рециркуляторы воздуха.

Фото: администрация Самары

