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В Самаре экипаж Росгвардии задержал подозреваемого в хранении наркотиков

14 февраля 2024 12:03
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В Самаре экипаж Росгвардии задержал подозреваемого в хранении наркотиков

В дневное время группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии находилась на маршруте патрулирования в Железнодорожном районе Самары. Возле одного из домов на улице Спасской стражи правопорядка обратили внимание на мужчин, которые резко изменили маршрут движения после того, как увидели их служебный автомобиль. Росгвардейцы решили выяснить причины такого поведения.

В тот момент, когда патрульные приближались к мужчинам, один из них внезапно выбросил на проезжую часть какой-то предмет. В ходе дальнейшего общения житель Самары 1983 года рождения признался, что в свертке, перемотанном синей изолентой, находится наркотик, который он забрал из «закладки».

Сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия своих коллег из полиции и передали задержанного следственно-оперативной группе. По заключению эксперта, в свертке находился наркотик синтетического происхождения массой почти 1 грамм. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта».

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