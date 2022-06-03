В Самаре добровольцы отряда «ЛизаАлерт» встали на самокаты

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Использование самокатов кикшерингового сервиса Whoosh помогает добровольцам отряда «ЛизаАлерт» значительно ускорить поисковые работы в городской среде: самокаты позволили в 5 раз быстрей развешивать ориентировки. Быстрей стал и сам поиск, особенно если потерялся ребёнок или пожилой человек и нужно быстро “прочесать” спальный район. Сервис Whoosh и поисковый отряд “ЛизаАлерт” договорились о безвозмездном использовании самокатов для поиска пропавших людей.

Раньше добровольцы «ЛизаАлерт» передвигались пешком и на автомобилях. Сейчас у всех, кто задействован в поиске, есть безлимитный и круглосуточный доступ к сервису шеринга самокатов. Часто пожилые люди и дети пропадают в спальных районах, территории которых нередко ограничены для движения машин, например, в закрытых дворах, скверах и зонах отдыха. Самокат позволяет добровольцу не только передвигаться быстрей пешехода, но и не тратить время на поиск парковки, избегать пробок в часы пик и попадать в зоны, недоступные для автомобилей.

«В поиске людей важна оперативность – самокат нам эту оперативность даёт: мы быстрей развешиваем ориентировки и, если поиск ведётся в городе, можем оперативно осмотреть даже недоступные для автомобиля места. Выполнение задач на самокатах эффективно: можно тщательно осмотреть местность и передвигаться значительно быстрее пешехода, вне зависимости от дорожной ситуации. Наши добровольцы отмечают, что на самокате поиск идёт быстрее», – сказала Галина Шафоростова, информационный координатор ДПСО «ЛизаАлерт».

Доступ к самокатам позволит расширить число активных добровольцев на период городских поисков, так как не у всех есть личный автомобиль или права для его управления, которые чаще всего используются для поисковых задач в черте города.