В Самаре до 20 сентября открыт прием заявок на получение премий главы города «Мир равных возможностей». Ежегодно они присуждаются людям с ограниченными возможностями здоровья, достигшим 18 лет и зарегистрированным на территории Самары.
Премии вручаются в шести номинациях за достигнутые успехи в:
– общественной деятельности;
– литературе и искусстве;
– образовании и науке;
– предпринимательской, производственной и научной деятельности;
– техническом и декоративно-прикладном творчестве;
– физической культуре и спорте.
Заявки принимаются по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, 63, этаж 3, каб.19.
К заявлению необходимо приложить пакет документов:
- копию паспорта, СНИЛС и ИНН;
- заявление;
- анкету;
- автобиографию;
- согласие на обработку персональных данных;
- копию справки из бюро МСЭ;
- справку о регистрации по месту жительства (в случае отсутствия в паспорте сведений о регистрации),
- информация о счете, открытом в кредитной организации;
- копии документов, подтверждающих результаты деятельности.
Узнать подробности и уточнить вопросы по конкурсу можно по телефону: 8(846) 332-11-03.
Фото: администрация Самары