158

В Самаре до 20 сентября открыт прием заявок на получение премий главы города «Мир равных возможностей». Ежегодно они присуждаются людям с ограниченными возможностями здоровья, достигшим 18 лет и зарегистрированным на территории Самары.



Премии вручаются в шести номинациях за достигнутые успехи в:



– общественной деятельности;

– литературе и искусстве;

– образовании и науке;

– предпринимательской, производственной и научной деятельности;

– техническом и декоративно-прикладном творчестве;

– физической культуре и спорте.



Заявки принимаются по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, 63, этаж 3, каб.19.



К заявлению необходимо приложить пакет документов:

- копию паспорта, СНИЛС и ИНН;

- заявление;

- анкету;

- автобиографию;

- согласие на обработку персональных данных;

- копию справки из бюро МСЭ;

- справку о регистрации по месту жительства (в случае отсутствия в паспорте сведений о регистрации),

- информация о счете, открытом в кредитной организации;

- копии документов, подтверждающих результаты деятельности.



Узнать подробности и уточнить вопросы по конкурсу можно по телефону: 8(846) 332-11-03.

Фото: администрация Самары