В Самаре для подшефных юнармейцев прошел «День спорта с Росгвардией»

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В рамках традиционного проекта «День спорта с Росгвардией», который вот уже несколько лет подряд реализуется на территории региона, сотрудники Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Самарской области организовали и провели для своих подшефных военно-прикладную спартакиаду.

Участниками турнира стали воспитанники подшефных юнармейских клубов. Сотрудники Росгвардии предложили будущим защитникам Родины не только продемонстрировать свои физические навыки, но и посоревноваться в сборке-разборке автомата Калашникова и пистолета Макарова, пройти импровизированную полосу препятствий и сыграть в лазертаг. Участники мероприятия получили памятные призы.

- Мы приурочили проведение спартакиады к Всероссийскому Дню Физкультурника, ведь юнармеец должен обладать физической культурой, а это значит быть в отличной спортивной форме и иметь определенные военно-прикладные навыки, которые обязательно пригодятся ему на службе. Кстати, практически все наши воспитанники мечтают связать свою судьбу именно с войсками праворядка, - подчеркнул организатор спартакиады, командир роты вневедомственной охраны старший лейтенант полиции Михаил Самойлов.