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В Самаре День Победы отметят автопробегом

8 мая 2021 13:49
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В Самаре День Победы отметят автопробегом

Известный Самарский блогер Руслан Ако  (@ruslan_ako)  организует автопробег посвященный ко ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 9 МАЯ! 

Колонна из авто и мото любителей будет стартовать с парковки ТЦ “Русь”, 9 мая, сбор в 12:00. 

Организаторы автопробега дарят наклейку на стекло посвященной  тематике праздника Великой Победы, флаги, георгиевские ленты. По окончанию мероприятия участников будет ждать машина наполненная гвоздиками, которые участники акции возложат  к вечному огню на Площади Славы, чтобы почтить великий праздник Победы!  

План автопробега: 

9 мая в 12:00 сбор на парковке ТЦ “Русь”;
с 13:00- 15:30 движение колонны из участников автопробега по маршруту. 

с 16:00-17:00 возложение цветов  на Самарской Площади к Монументу Славы. 

Маршрут автопробега: 

  • 12:00 сбор на парковке “ТЦ Русь”;
  • выезд на Московское Шоссе;
  • движение из города до кольца самолета “Ил-2”;
  • поворот на ул.Кирова (налево);
  • проезд на ул. Ново-Садовая;
  • завершением автопробега станет парковка Самарского Цирка;
  • в 15:30 участники акции выстраиваются в колонну из людей 
  • в 16:00 все участники акции возлагают цветы на Площади Славы, чтобы почтить память ко дню Великой Победы. 

Все желающие могут присоединиться к автопробегу на своем автомобиле или встретить участников акции в городе.

Теги: автопробег День Победы

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