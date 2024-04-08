В Самаре чем выше зарплата, тем меньше конфликтов на работе

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане из города.

У 43% работающих есть опыт служебных конфликтов: 26% назвали инициатором последней ссоры коллег, 10% — других участников рабочего процесса и лишь 7% — себя.



Конфликты с руководством случались у 44% работающих горожан: 34% работающих винит в этом начальство, 6% — других людей. 4% признались в том, что сами инициировали последнюю ссору.



Среди представителей руководящего состава о ссорах рассказали 32% опрошенных: 22% руководителей винит в конфликтах подчиненных, 7% назвали инициатором себя, еще 3% — других участников рабочего процесса.



44% самарцев не конфликтуют с коллегами, 45% респондентов — с руководством. Среди руководителей не конфликтуют 56% опрошенных.



Мужчины конфликтуют на работе чаще женщин и чаще не стесняются признавать инициаторами ссор с коллегами и руководством себя. Менее конфликтны в работе горожане, которые зарабатывают больше.



Время проведения: 22 марта — 3 апреля 2024 года