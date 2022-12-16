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В Самаре бюджет на новогодние подарки за год снизился

16 декабря 2022 09:10
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В Самаре бюджет на новогодние подарки за год снизился

Новогодние подарки чаще делают женщины, однако тратят на них меньше, чем мужчины. Самый большой среднестатистический подарочный бюджет — у жителей Москвы, Ростова-на-Дону и Красноярска, самый скромный — в Самаре, Казани, Новосибирске и Омске. При этом почти во всех мегаполисах в этом году на подарки потратят меньше, чем в 2021. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 5000 представителей экономически активного населения из всех округов страны, в том числе и из Самары.

Самарцы в этом году на новогодние подарки готовы потратить в среднем 11 тыс. рублей. В прошлом году сумма была больше и равнялась 12,2 тыс. руб., в 2020 и 2019 году – 12 тыс. руб.

Чаще всего россияне готовят новогодние подарки для родственников: одаривать детей, родителей, братьев, сестер и другую родню собирается 2 из 3 опрошенных (66%). Каждый третий (33%) преподнесет что-то своей второй половинке, каждый пятый (20%) — друзьям. Сделать подарок себе любимому планируют 13%, коллегам — 9%. Вовсе не будут дарить подарки на Новый год 17% респондентов. Средняя сумма, которую россияне планируют потратить на новогодние сюрпризы, составляет в этом году 12500 руб. — это чуть меньше, чем год назад, но больше, чем в ковидном 2020-м.

Подарки родственникам, коллегам, друзьям, а также себе чаще делают женщины, а своей второй половинке — мужчины. При этом представители сильного пола тратят на новогодние поздравления почти в полтора раза больше, чем женщины. Покупать новогодние презенты разным адресатам больше всего свойственно молодежи до 24 лет. Чем больше зарабатывают россияне, тем выше их расходы на новогодние подарки: среди респондентов с доходом до 30 тыс. руб. средняя сумма составляет 9800 руб., а среди опрошенных с доходом свыше 80 тыс. руб. — 15300 руб.

Опрос жителей мегаполисов показал, что самый высокий подарочный бюджет — у москвичей: они потратят в среднем 16500 руб. На втором месте — жители Ростова-на-Дону (16000 руб.), на третьем — Красноярска (15000 руб.). Меньше всего тратят на новогодние подарки в Самаре (11000 руб.), Казани и Новосибирске (по 11800 руб.), Омске (12000 руб.). По сравнению с прошлым годом, средняя сумма расходов на новогодние подарки снизилась практически во всех мегаполисах. Исключения — Ростов-на-Дону и Челябинск (здесь бюджет не изменился).
 

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 698
  • Время проведения: 24 ноября — 14 декабря 2022 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
  • Размер выборки: 5000 респондентов

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