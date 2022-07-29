Я нашел ошибку
Главные новости:
Благодаря сигналам из ЦУР территорию самарского Речного порта теперь будут убирать регулярно
Благодаря сигналам из ЦУР территорию самарского Речного порта теперь будут убирать регулярно
В Сызрани столкнулись легковушка и мотоцикл
В Сызрани столкнулись легковушка и мотоцикл
Самарец вечером поссорился с прохожим и лишился кошелька
Самарец вечером поссорился с прохожим и лишился кошелька
150 человек незаконно поставила на миграционный учет жительница Самары в однушке
150 человек незаконно поставила на миграционный учет жительница Самары в однушке
Строительство самарской двухуровневой развязки ведется с опережением на полгода
Строительство самарской двухуровневой развязки ведется с опережением на полгода
в Самаре рабочего насмерть придавило ковшом
В Самаре рабочего насмерть придавило ковшом
Самарская компания выкупила у турецкой фирмы производство автокресел
Самарская компания выкупила у турецкой фирмы производство автокресел
Сотням тысяч жителей Читы сказали готовиться к эвакуации из-за наводнения
Сотням тысяч жителей Читы сказали готовиться к эвакуации из-за наводнения
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.2
-0.02
EUR 61.22
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Летние вечера духовой музыки» Дома офицеров Самарского гарнизона набирает обороты
Участники форума «iВолга» собрали карту ПФО
Полицейские региона провели профилактические мероприятия по дорожной безопасности с детьми
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре будет находиться ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского

29 июля 2022 11:30
147
В Самаре будет находиться ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского

В Самаре с 4 по 5 августа 2022 г. в Софийском соборе (г. Самара, ул. Соколова, 1А) будет находиться ковчег с мощами одного из величайших святых Русской земли — преподобного Сергия Радонежского.

Пребывание святыни в Самаре — часть масштабной программы по принесению ковчега с мощами преподобного Сергия в епархии Русской Православной Церкви. 12 июня, в день Святой Троицы, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла началась реализация этой программы. Принесение святыни приурочено к юбилейной дате — в 2022 году Русская Православная Церковь отмечает 600-летие со дня обретения мощей преподобного Сергия.

Самарцы смогут посетить Софийский собор и приложиться к мощам преподобного Сергия 4 и 5 августа. В эти дни перед святыней будут совершаться Божественные литургии (в 9.00 – 4 августа и в 8.30 – 5 августа), а также будут совершаться молебны с акафистом в 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 18.30.

В дни пребывания ковчега храм открыт с 9:00 до 20:00 в четверг 4 августа; с 8:00 до 19:00 в пятницу 5 августа.

Согласно запланированному маршруту, ковчег будет принесен по меньшей мере в 50 епархий, в каждой из которых пробудет два дня. Общая протяженность маршрута составит около 30 тысяч километров.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров наградили победителей молодежного форума ПФО «iВолга - 2022»
29 июля 2022  10:48
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров наградили победителей молодежного форума ПФО «iВолга - 2022»
176
Общественные палаты Самарской области и ДНР заключили соглашение на «iВолге»
29 июля 2022  10:43
Общественные палаты Самарской области и ДНР заключили соглашение на «iВолге»
159
На Мастрюковской поляне состоится торжественная церемония закрытия и будут подведены итоги работы форума.
28 июля 2022  21:22
Кульминация форума: Дмитрий Азаров и Игорь Комаров осмотрели площадки и пообщались с участниками «iВолги»
445
Знакомство с фестивальной поляной Дмитрий Азаров и Игорь Комаров начали с посещения «Культурного центра» и осмотра площадки инклюзивного городка.
28 июля 2022  17:38
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров обсудили с участниками «iВолги» создание инклюзивных площадок в регионах ПФО
469
Губернатор Дмитрий Азаров выразил уверенность, что строительство объекта будет идти по плану.
28 июля 2022  15:55
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров дали старт монтажу крупнейшего пролетного строения автомобильной дороги «Обход Тольятти»
1070
Весь список