В Самаре будет находиться ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского

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В Самаре с 4 по 5 августа 2022 г. в Софийском соборе (г. Самара, ул. Соколова, 1А) будет находиться ковчег с мощами одного из величайших святых Русской земли — преподобного Сергия Радонежского.

Пребывание святыни в Самаре — часть масштабной программы по принесению ковчега с мощами преподобного Сергия в епархии Русской Православной Церкви. 12 июня, в день Святой Троицы, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла началась реализация этой программы. Принесение святыни приурочено к юбилейной дате — в 2022 году Русская Православная Церковь отмечает 600-летие со дня обретения мощей преподобного Сергия.

Самарцы смогут посетить Софийский собор и приложиться к мощам преподобного Сергия 4 и 5 августа. В эти дни перед святыней будут совершаться Божественные литургии (в 9.00 – 4 августа и в 8.30 – 5 августа), а также будут совершаться молебны с акафистом в 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 18.30.

В дни пребывания ковчега храм открыт с 9:00 до 20:00 в четверг 4 августа; с 8:00 до 19:00 в пятницу 5 августа.

Согласно запланированному маршруту, ковчег будет принесен по меньшей мере в 50 епархий, в каждой из которых пробудет два дня. Общая протяженность маршрута составит около 30 тысяч километров.