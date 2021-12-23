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В Самаре активно развивается «Платформа обратной связи»

23 декабря 2021 12:41
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В Самаре активно развивается «Платформа обратной связи»

В Самаре активно развивается «Платформа обратной связи» (https://pos.gosuslugi.ru/lkp/). Данный сервис позволяет организовать работу с обращениями граждан, а также проводить онлайн-опросы по социально-значимым темам.

Отметим, что выстраивание обратной связи с горожанами и выявление общественного мнения является одним из ключевых направлений деятельности Муниципального центра управления Самары.

Участие в опросах могут принять все жители города, имеющие регистрацию на Едином портале государственных услуг. Полученные в ходе онлайн-опросов результаты будут использованы в дальнейшем для улучшения качества работы и выработке эффективных решений в различных отраслях.

В настоящее время на «Платформе обратной связи» для самарцев доступны 9 опросов по следующим темам:

  • ·        Транспорт,
  • ·        Образование,
  • ·        Семья, опека, попечительство, соцподдержка.

Для того, чтобы принять участие в опросе достаточно зайти на официальный сайт Администрации Самары (https://samadm.ru/) и на главной странице найти веб-виджет «Мой выбор, мое будущее» (он расположен рядом с блоком «Новости»). Далее необходимо нажать кнопку «Участвовать» и выбрать раздел «Опросы». После этого откроется окно авторизации на портале «Госуслуги». Следующий шаг - ввод логина и пароля. После авторизации в разделе «Местные» можно ознакомиться со списком опросов и принять в них участие.

Результаты голосования анонимны и видны организаторам в виде обезличенных статистических данных.

Указанные опросы продлятся до 31 декабря 2021 года. В дальнейшем практика выявления общественного мнения посредством «Платформы обратной связи» будет расширяться.

Теги: Акценты В центре внимания

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