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В Самаре администрация отсудила неустойку у подрядчика реконструкции набережной

14 января 2021 13:28
21
В Самаре администрация отсудила неустойку у подрядчика реконструкции набережной

В Самаре по иску от департамента градостроительства города судом было вынесено решение. Власти добивались оплаты неустойки в размере 6 975 286 рублей от ООО «Автодоринжиниринг».

Из материалов дела следует, что в 2017 году сторонами был заключён контракт на реконструкцию 4-ой очереди набережной. Но, по некоторым причинам договор было решено расторгнуть раньше. Причиной для взыскания неустойки послужило невыполнение ООО «Автодоринжиниринг» всех условий. По прописанным в договоре пунктам, фирма должна была отдать 50% работ малым предпринимателям. Но, к строительству оказалась привлечена лишь одна компания - ООО «Вертикаль». Ее работы оценили почти в 142 миллиона рублей, что намного меньше необходимых 50% от стоимости заключённого контракта.

Исковые требования судом были удовлетворены частично. Он постановил взыскать с ООО «Автодоринжиниринг» неустойку в размере 200 тысяч рублей и госпошлину в 1 659,46 рубля, пишет ПроГородСамара.

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21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
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Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
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Новости Тольятти
14 января 2021  09:14
Выход на ледовую майну в районе строительства мостового перехода через р. Волга опасен для жизни!
Выход на ледовую майну в районе строительства мостового перехода через р. Волга опасен для жизни!
Особо опасно движение вблизи ледовой майны на снегоходах и квадроциклах. Новости Тольятти
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12 января 2021  15:03
В технопарке «Жигулевская долина» сегодня действует более 250 резидентов, которые создали для жителей Тольятти почти 2 тысячи рабочих мест.
В Тольятти создан первый центр по переводу дизельной техники на природный газ
В технопарке «Жигулевская долина» сегодня действует более 250 резидентов, которые создали для жителей Тольятти почти 2 тысячи рабочих мест. Новости Тольятти
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30 декабря 2020  14:19
Состоялась очередная презентация проекта реконструкции набережной Автозаводского района.
Гордость Тольятти и привлекательный для туристов объект
Состоялась очередная презентация проекта реконструкции набережной Автозаводского района. Новости Тольятти
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