В Самаре администрация отсудила неустойку у подрядчика реконструкции набережной

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В Самаре по иску от департамента градостроительства города судом было вынесено решение. Власти добивались оплаты неустойки в размере 6 975 286 рублей от ООО «Автодоринжиниринг».

Из материалов дела следует, что в 2017 году сторонами был заключён контракт на реконструкцию 4-ой очереди набережной. Но, по некоторым причинам договор было решено расторгнуть раньше. Причиной для взыскания неустойки послужило невыполнение ООО «Автодоринжиниринг» всех условий. По прописанным в договоре пунктам, фирма должна была отдать 50% работ малым предпринимателям. Но, к строительству оказалась привлечена лишь одна компания - ООО «Вертикаль». Ее работы оценили почти в 142 миллиона рублей, что намного меньше необходимых 50% от стоимости заключённого контракта.

Исковые требования судом были удовлетворены частично. Он постановил взыскать с ООО «Автодоринжиниринг» неустойку в размере 200 тысяч рублей и госпошлину в 1 659,46 рубля, пишет ПроГородСамара.