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В Самаре 7 из 10 работающих мужчин планируют поздравлять коллег-женщин с 8 Марта

4 марта 2025 13:01
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В Самаре 7 из 10 работающих мужчин планируют поздравлять коллег-женщин с 8 Марта

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные мужчины из Самары, работающие в смешанных трудовых коллективах.

7 из 10 работающих мужчин (73%) планируют поздравлять коллег-женщин с 8 Марта. У каждого второго ответившего на предприятии будут дарить дамам подарки и/или цветы; 23% рассказали, что накроют праздничный стол; 24% готовят торжественную речь.

О намерении поздравлять женщин на работе, чаще остальных сообщали мужчины 45+ (75%), причем предполагаемый формат праздника в данном случае — накрытый стол и поздравления, мужчины 35—44 лет чаще выбирают цветы и/или подарки. Чем выше доход, тем чаще мужчины накрывают столы и одаривают женщин.


Время проведения: 25 февраля — 3 марта 2025 года

Теги: Опрос

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