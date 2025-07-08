В Самаре 40% родителей выпускников довольны результатами ЕГЭ своих детей

100

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары, в том числе родители выпускников 11 классов школ.

В этом году 40% родителей выпускников, планирующих поступление в вуз, довольны результатами ЕГЭ своих детей, тогда как 31% — нет.

Систему ЕГЭ положительно оценивают 26% родителей, а 72% — отрицательно. Поддержка выше среди тех, кто доволен результатами своих детей (28% против 22% среди недовольных). Сторонники отмечают: «Относительно честная система, если задания везде одинаковой сложности»; «Равный доступ в вузы, но только при грамотной реализации».



За отмену ЕГЭ чаще выступают родители, неудовлетворенные результатами экзамена (73% против 62% среди удовлетворенных), аргументируя: «Экзамен не проверяет реальные знания, а только создает панику среди школьников и родителей!»



Как наше общество в целом относится к системе ЕГЭ: 23% экономически активных горожан — за, каждый второй (49%) — против.



Женщины поддерживают ЕГЭ чаще мужчин. Наибольшая же доля сторонников — среди молодых респондентов до 35 лет (26%), многие из них сдавали ЕГЭ и знакомы с преимуществами этой системы аттестации.



Время проведения: 26 июня — 4 июля 2025 года