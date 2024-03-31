В России запустят сервис по заселению в гостиницы по биометрии

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Россияне смогут заселяться в гостиницы по биометрии, в пилотном режиме сервис планируют запустить во второй половине этого года, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, передает РИА Новости.

Так, заселиться по биометрии можно будет в гостиницу, отель, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг или туристическую базу. Сейчас ведется работа по внедрению сервиса, его запуск в пилотном режиме запланирован на второе полугодие.

Пока заехать в отель без паспорта и обращения к сотрудникам на стойке регистрации невозможно.

"Благодаря биометрии у человека появится альтернатива — при заселении он сможет зарегистрироваться самостоятельно с помощью планшета или терминала самообслуживания. Для подтверждения личности по биометрии будет достаточно одного взгляда. После этого останется только получить ключ и пройти в номер. Вводить дополнительную информацию вручную не потребуется", — следует из пояснения.

Воспользоваться сервисом смогут те, кто зарегистрировал подтвержденную биометрию. Ее можно сдать в 12 тысячах отделений банков по всей стране.

Фото: freepik.com