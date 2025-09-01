В России запретили вести бизнес на дачах и наем для сбора урожая

97

С 1 сентября вступил в силу закон, согласно которому вводится запрет на ведение предпринимательской деятельности на участках в СНТ и наем работников для сбора урожая.

Кроме того, отныне вне закона на дачных участках склады, хостелы, автосервисы и питомники для продажи животных, платные бани и сауны, а также иные сферы бизнеса.

Как рассказала РИА Новости партнер адвокатского бюро BGMP Евгения Пешкова, за использование земли не по целевому назначению физическому лицу грозит штраф от 10 тысяч до 25 тысяч рублей.

При этом на дачах по-прежнему можно выращивать овощи и фрукты для собственного потребления и содержать домашних животных – в том числе кур, кроликов, уток, пояснила юрист Галина Земскова.

Дачники также могут продавать излишки урожая, но только на рынках и ярмарках и с соблюдением некоторых других условий.