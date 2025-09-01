Я нашел ошибку
Главные новости:
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
В сентябре россияне смогут наблюдать два метеорных потока
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
в европейской части России прогнозируется теплый сентябрь
У самарца выманили 13 000 руб за несостоявшуюся продажу аккаунта
Разница в размере пенсий в разных регионах РФ превысила два раза
Российские космонавты поздравили школьников с Днем знаний с борта МКС
В России запретили вести бизнес на дачах и наем для сбора урожая
В день российского казачества в Сызрани пройдет большой праздник
В Самаре состоялась традиционная педагогическая конференция
Худрук и главный дирижёр Самарского концертного духового оркестра Сергей Рыбин принял участие в Азиатско-Тихоокеанской конференции духовых оркестров
В России запретили вести бизнес на дачах и наем для сбора урожая

1 сентября 2025 09:59
97
В России запретили вести бизнес на дачах и наем для сбора урожая

С 1 сентября вступил в силу закон, согласно которому вводится запрет на ведение предпринимательской деятельности на участках в СНТ и наем работников для сбора урожая.

Кроме того, отныне вне закона на дачных участках склады, хостелы, автосервисы и питомники для продажи животных, платные бани и сауны, а также иные сферы бизнеса.

Как рассказала РИА Новости партнер адвокатского бюро BGMP Евгения Пешкова, за использование земли не по целевому назначению физическому лицу грозит штраф от 10 тысяч до 25 тысяч рублей.

При этом на дачах по-прежнему можно выращивать овощи и фрукты для собственного потребления и содержать домашних животных – в том числе кур, кроликов, уток, пояснила юрист Галина Земскова.

Дачники также могут продавать излишки урожая, но только на рынках и ярмарках и с соблюдением некоторых других условий.

