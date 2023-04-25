В России захотели запретить продажу ноутбуков только с Windows

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Российские власти захотели сделать обязательной установку на все импортируемые в страну ноутбуки и персональные компьютеры отечественной операционной системы (ОС) в качестве дополнительной, то есть ввести запрет на продажу техники, где установлена только Windows или MacOS. О готовящемся регулировании, которое разрабатывает Минцифры, со ссылкой на источник в правительстве пишет «Коммерсантъ».

По данным собеседника издания, документ могут внести в правительство в этом квартале. Другой источник уточнил, что ответственными за процесс хотят сделать ретейлеров. В настоящее время обязанность по установке российских программ и приложений лежит на производителе, так что продавцы могут снимать с себя ответственность.

Глава дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин предположил, что в новых условиях компаниям придется самостоятельно устанавливать ОС российского производства под угрозой изъятия товара.

В середине прошлого года Минцифры сообщило об идее сделать обязательной установку российской операционной системы на те устройства, что поставляются в Россию вообще без ОС. Причиной стало увеличение таких поставок на фоне западных санкций, пишет Лента.