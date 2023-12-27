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В России вырос спрос на услуги зоонянь и передержку для питомцев

27 декабря 2023 10:32
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в России вырос спрос на услуги зоонянь и передержку для питомцев

Запланировавшие отъезд на новогодние праздники владельцы домашних питомцев обратились на рынок услуг в поисках надежных зоогостиниц и зоонянь. По данным аналитиков Авито Услуг, в декабре спрос на услуги для животных вырос на 33%. Активнее всего растет спрос на комплекс услуг по передержке животных (+31%) — среди которых, например, активно ищут зоогостиницы и зоонянь. Эксперты Авито Услуг, рассказали о самых популярных вариантах, с кем оставить питомцев на новогодние праздники и не переживать.

Передержка в зоогостиницах 

Зоогостиницы — самый популярный вариант для организации передержки домашних питомцев в России в праздники. В зоогостиницах живет одновременно много питомцев, они содержатся в отдельных комфортных боксах, и за ними ухаживают специалисты. Уезжающие из дома на новогодние владельцы домашних питомцев ищут зоогостиницы чаще всего. Спрос на них по сравнению с прошлым годом вырос на 34% по сравнению с прошлым годом.

Число предложений от зоогостиниц также выросло: в этом декабре их на 17% больше. Больше всего зоогостиниц в России — в Москве, Краснодаре и Санкт-Петербурге. Средняя стоимость размещения в зоогостинице начинается от 450 рублей в сутки.

Зооняни

К зооняням обращаются, если питомцу важно оставаться в привычной домашней обстановке. Тогда специалист приходит на дом или размещает питомца на время передержки у себя дома. Зооняня полностью позаботится о питомце, пока владельца нет дома — покормит, погуляет и поиграет с ним. Няня может присылать фотографии и видео питомца, а также показать его в режиме реального времени по видеозвонку.

Спрос на зоонянь в этом декабре вырос на 33% процента по сравнению с прошлым. Активнее всего их стали искать в Екатеринбурге (+144%), Омске (+140%) и Санкт-Петербурге (+91%).

Предложение от зоонянь тоже выросло — в этом году свои услуги по передержке животных предлагает на 28% больше, чем в прошлом. Средняя стоимость одного дня передержки у зооняни начинается от 350 рублей в сутки. 

Какие еще услуги по уходу за животными интересуют россиян

По данным Авито Услуг, за последний месяц россияне также активно ищут кинологов. Эти специалисты учат питомцев и их владельцев правильному воспитанию и основам успешного взаимодействия. Средняя стоимость услуг кинолога в России — от 500 рублей за час занятия.

Среди прочих популярных услуг по уходу за животными в России в декабре популярный груминг (от 850 рублей за прием, который включает купание, вычесывание, стрижку шерсти и когтей, чистку ушей, глаз и зубов), а также услуги по выгулу животных (от 300 рублей за прогулку).

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