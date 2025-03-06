150

В России ввели скидку 50% на билеты в поезда дальнего следования для детей до 18 лет. Об этом сообщается в документе, опубликованном на правительственном сайте правовых актов, пишут "Известия".

Согласно постановлению, граждане России в возрасте от 10 до 18 лет получат льготный коэффициент 0,5 в поездах дальнего следования всех категорий в плацкартных, общих вагонах и в вагонах II и III класса в моторвагонном подвижном составе.

Уточняется, что исключение составляют скоростные поезда.

Фото: freepik.com