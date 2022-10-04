В России впервые сократился мобильный интернет-трафик

172

Во втором квартале 2022 года трафик мобильного интернета снизился на 2,3% по сравнению с первым — с 8,54 млрд Гб до 8,35 млрд Гб, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Минцифры. Мобильный интернет-трафик в России сократился впервые в истории. Участники рынка и эксперты связывают это с блокировками зарубежных интернет-ресурсов.

Сокращение объемов мобильного интернета подтвердили изданию в пресс-службе «МегаФона» и МТС. «В 2022 году мы не увидели его традиционного роста с марта по май»,— сказал представитель МТС. В Tele2 заявили, что интернет-трафик во втором квартале сократился на 1,6%. В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») отказались от комментариев.

В Минцифры заявили изданию, что в июле трансграничный интернет-трафик в РФ также вышел на плато, снизившись на 1% по сравнению с январем. В министерстве считают снижение мобильного интернет-трафика и трансграничного трафика незначительным и утверждают, что предпосылок для снижения скорости интернета нет.

«В марте 2022 года Роскомнадзором был заблокирован ряд зарубежных социальных медиа, которые нарушали требования российского законодательства. Рынок онлайн-кинотеатров и музыки покинули иностранные поставщики медиаконтента. Были сняты ковидные ограничения, граждане вернулись к привычному графику работы»,— назвали в Минцифры предполагаемые причины снижения трафика. пишет Коммерсантъ.