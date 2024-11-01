В России утверждены требования к майнерам

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Кабмин РФ сообщил, что правительство завершило подготовку нормативной правовой базы, устанавливающей регулирование в сфере майнинга цифровой валюты, передает iphones.ru со ссылкой на Интерфакс.

По закону, осуществлять майнинг криптовалют могут юридические лица и индивидуальные предприниматели после включения в специальный реестр.

Заниматься майнингом могут и простые граждане, но не превышая лимит на уровне 6000 киловатт-часов в месяц. Если его превысить, то для дальнейшего майнинга потребуется оформление ИП и включение в реестр.

Лица, занимающиеся майнингом, должны сообщать ФНС о количестве добытой цифровой валюты и данные, на какой идентификационный адрес она была переведена. Эта информация будет доступна только правоохранительным органам.

Данные из реестров смогут использовать государственные органы, Центральный банк, местные энергетические компании и энергосистемы.

Майнеры обязаны гарантировать надежность и безопасность предоставляемых услуг, а также бесперебойность электроснабжения.

Из реестра будут исключать майнеров, занимающихся отмыванием денег, обанкротившихся, а также тех, кто осуществляет майнинг на запрещенных территориях. Кроме того, правительство может вводить ограничения на майнинг в некоторых регионах из-за возможного дефицита электроэнергии.

Фото: freepik.com