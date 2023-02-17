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В России стартовал ИТ-хакатон от Росмолодёжи «Молодёжный бит»

17 февраля 2023 13:24
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В России стартовал ИТ-хакатон от Росмолодёжи «Молодёжный бит»

Сегодня стартовал Всероссийский хакатон «Молодёжный бит» от Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Свыше 1,5 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет со всей страны подали заявки на участие. Больше всего ребят из Москвы, Санкт-Петербурга, Республик Татарстан и Башкортостан, Ростовской, Свердловской, Самарской, Волгоградской, Московской областей и Краснодарского края.

Соревнование будет проходить с 17 по 19 февраля, 136 команд по 3-5 человек в каждой займутся разработкой технологических кейсов. 4 команды победителей разделят 1 млн рублей. Призовой фонд сформирован совместно с ПАО «Ростелеком» и Университетом «Синергия».
 Соревнование посвящено развитию государственных цифровых сервисов в соответветствии с актуальными запросами молодёжи. «Наша ключевая цель найти, развить и поддержать талантливых и перспективных специалистов по созданию цифровых продуктов и сервисов в сферах информационных технологий, дизайна, администрирования и управления цифровыми проектами. В прошлом году мы наблюдали отток специалистов ит-сектора, однако, по данным Минцифры, около 80% уехавших продолжают работать именно на российские компании. Кроме того, сегодня наблюдается тренд на возвращение ит-специалистов. Это, в первую очередь, связано с беспрецедентными мерами поддержки от Правительства России. Мы, в свою очередь, решили совместить актуальные запросы молодёжи и развитие государственных цифровых сервисов и провести всероссийский хакатон “Молодёжный бит”», — прокомментировал советник руководителя Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Олег Макаров.

Участие в хакатоне принимают молодые специалисты из областей ИТ, менеджмента, аналитики и дизайна. Им предстоит решить один из четырёх технологических кейсов и улучшить как уже существующие ИТ-продукты Росмолодёжи, так и поработать над принципиально новыми сервисами.  Кроме того, в условиях повышенного спроса на ИТ-кадры, хакатон – место встречи кандидатов с потенциальными работодателями — партнёрами проекта.

«Самую большую ценность на ИТ-рынке представляют сыгранные и заряженные команды, объединённые единой целью. Где, как не на "Молодёжном бите" можно плотно повзаимодействовать с ними. Мы находим на хакатоне и неожиданные подходы к организации командного взаимодействия, и светлые идеи, закрывающие привычные потребности новым необычным способом, и, конечно, технических звезд. Генеральное партнёрство для  "Ростелекома", в первую очередь, это вклад в ИТ-отрасль и те команды, которые уже сейчас создают цифровую экономику. ИТ-молодёжь — это та часть рынка, которая прямо сейчас наполняет нашу страну новыми цифровыми сервисами и услугами и, мы верим и вкладываемся в многолетнее партнёрство с такими талантами», — рассказал директор по развитию цифровых технологий «Ростелекома» Леонид Новожилов.

Два технологических кейса посвящены расширению функционала платформы ФГАИС «Молодёжь России». В частности, участники разработают прототип дашборда мониторинга эффективности реализации молодёжной политики и онлайн-помощника для заполнения грантовых заявок. Третий кейс направлен на цифровизацию работы кадровой службы агентства, четвёртый — подразумевает создание мобильного приложения для сайта студтуризмф.

«Сегодня в России вопрос развития отрасли информационных технологий остается одним из ключевых. Отечественным ИТ-компаниям предстоит сформировать крепкую базу ИТ-решений, заменить иностранный софт и занять освободившиеся после ухода зарубежных компаний ниши. Это невозможно сделать без квалифицированных кадров, поэтому их подготовку необходимо вести постоянно, всесторонне и с юного возраста. На профильных факультетах Университета «Синергия» образовательные программы составлены на основе анализа современного рынка. Обучение выстроено так, чтобы уже со 2 курса студенты могли начать работать по специальности. В то же время наш вуз реализует федеральный проект по обучению программированию школьников – «Код будущего» и активно сотрудничает с федерацией спортивного программирования России. Комплексный подход позволяет вовлекать в ИТ-сферу новые силы, которые станут основой цифрового суверенитета России», - сказал ректор Университета «Синергия» Артём Васильев

Организатором хакатона выступает Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), стратегические партнёры мероприятия – Rambler&Co и VK, информационные партнёры – «Лента.ру» и «Газета.Ru».

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