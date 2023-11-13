В России растет спрос на дегустаторов и сомелье

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С начала года в России было открыто более 900 вакансий дегустаторов и сомелье – по сравнению с аналогичным периодом 2022 года спрос на этих специалистов вырос на 28%. Об этом говорят данные hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга.

Чаще всего вакансии дегустаторов и сомелье открывают компании из отраслей «Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг» (39%), «Продукты питания» (10%) и «Розничная торговля» (8%). В 60% случаев от соискателей требуется опыт работы от 1 года до 3 лет, в 11% - свыше 3 лет. Лишь 29% таких вакансий подходят для новичков в профессии.

Подавляющее большинство вакансий дегустаторов и сомелье связаны с вином и эногастрономией, однако есть и исключения. Например, Новосибирск. Работнику предстоит дегустировать и сравнивать корма для животных (от 10 до 30 марок в день), а также записывать видеообзоры дегустаций и составлять отчеты по параметрам корма: вкус, цвет, запах, форма, упаковка.