В России презентовали официальную символику Года семьи

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Для логотипа использован образ пары лебедей, очертания которых образуют форму сердца. О концепции фирменного стиля рассказали создатели дизайна.

Символику Года семьи разработала команда АНО "Национальные приоритеты". Образ лебедей символизирует любовь и преданность, которые долгие годы сохраняются в семье.

- Любовь - главное наследие. Соединение мужчины и женщины в одно целое (создание семьи). Люди принимают решение быть вместе, чтобы продолжить жизнь и передать ее другим поколениям, - такое пояснение дали в агентстве.

Для логотипа использовали синий и розовый цвета. Это отсылка к именным биркам, которые надевают детям в роддомах, пишет Сова.

Напомним, указом Президента России 2024-й объявлен Годом семьи, оргкомитет которого возглавила заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

Также в России утвердили федеральные мероприятия на Год семьи. Дать им старт планируют 19 января на профильном форуме, который организуют на выставке "Россия" (0+).

Фото: АНО "Национальные приоритеты"