В России подсчитали индекс домашних пельменей

Аналитики сервиса «Едадил» подсчитали «индекс пельменей» в разных регионах России, о результатах они рассказали «Ленте.ру».
Для подсчета взяли классический рецепт в расчете на семью из четырех человек. Стоимость домашних пельменей складывается из цен на продукты в российских торговых сетях.
Дороже всего, как выяснили в «Едадил», домашние пельмени обойдутся жителям Тюменской области, там порция на всю семью будет стоить порядка 1177 рублей. Дешевле всего — в Самарской области, там приготовление блюда обойдется всего в 389 рублей.
При этом, по словам аналитиков, замороженные готовые пельмени в России стоят всего порядка 220 рублей за упаковку.
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