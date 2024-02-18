В России подсчитали индекс домашних пельменей

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Аналитики сервиса «Едадил» подсчитали «индекс пельменей» в разных регионах России, о результатах они рассказали «Ленте.ру».

Для подсчета взяли классический рецепт в расчете на семью из четырех человек. Стоимость домашних пельменей складывается из цен на продукты в российских торговых сетях.

Дороже всего, как выяснили в «Едадил», домашние пельмени обойдутся жителям Тюменской области, там порция на всю семью будет стоить порядка 1177 рублей. Дешевле всего — в Самарской области, там приготовление блюда обойдется всего в 389 рублей.

При этом, по словам аналитиков, замороженные готовые пельмени в России стоят всего порядка 220 рублей за упаковку.

Фото: pxhere.com