В России началась Масленичная неделя

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Масленица — блинная неделя, которую все любят и ждут. Все знают, как отмечать этот праздник: сжигать чучело, кушать блины и веселиться. Но в некоторые дни есть определенные запреты, которые нужно соблюсти, чтобы не накликать на себя и своих близких беду.

Так в первые 2 дня следует отложить все домашние дела на потом. В это время есть чем заняться — приготовить блинчики, сделать чучело и пригласить в гости близких.

На Масленицу можно есть почти все: рыбу, молочную продукцию, разные сыры, однако запрещено употреблять мясо. Помимо этого, несмотря на изобилие на столе, которое всегда должно быть на праздничной неделе, необходимо умерить аппетит. Много есть в это время считается грехом. Кроме того, по обычаю, ни в коем случае нельзя резать испеченные блины. Это может навлечь беду на всю семью.

По традиции также запрещается сидеть дома в одиночестве, масленица — это праздник для общения, веселья и радости. В это время нужно выходить на улицу, кататься на санках, гулять и праздновать. Тем более, что с четверга по воскресенье работать тоже запрещается.

Также у каждого дня есть свой запрет. Например, в понедельник нельзя вслух обсуждать планы на будущее; просить и давать в долг; бездумно тратить большие деньги, ремонтировать мебель и навещать гостей без подарков, пишет ГТРК Самара.

Во вторник запрещено отказывать в милостыне нуждающимся и лицемерить, а в среду ругаться с родными и друзьями, бросать незаконченными вязанные вещи и искать в небе падающую звезду.

Начиная со второй половины недели, в четверг, старайтесь не грустить и не быть без гостей; не посещать стоматолога, косметолога или хирурга, а также не спорить с начальством.

В пятницу нельзя пить много крепкого алкоголя (исключение — бокал вина); выбрасывать и перебирать старую одежду, мыть окна, сплетничать, жаловаться, хвастаться или дразниться и подбирать ненужные вещи с улицы.

В субботу запрещено давать пустые обещания, читать книги, зажигать свечи и начинать новые дела.

В последний день Масленицы, воскресенье, нельзя желать зла и думать плохо о других людях, заниматься пересадкой цветов и оставлять мусор в доме.

Фото: Дильдина Светлана