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В России к 2024 году число фейков может вырасти более чем в два раза

22 марта 2023 14:53
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Задача авторов фейков – вывести человека быстро на эмоции. В таком состоянии каждый из нас с трудом проводит анализ поступившей информации.

Советник генерального директора АНО «Диалог Регионы» Тихон Макаров уверен, что общее количество копий фейковых новостей может увеличиться до 22 млн.

Для сравнения: в 2022 году было выявлено почти 4 тыс. уникальных фейков, а общее число копий таких сообщений составило порядка 10 млн. Фейки выявлялись на международном, федеральном и региональном уровнях. Так, только в Самарской области специалисты зафиксировали несколько десятков «обманок». Например, в мессенджерах активно пытались распространять фейки о авианалетах на наш регион; поисках родственников бойцов из Самарской области, которые лежат в госпитале имени Бурденко; остром дефиците донорской крови и другие. Каждое такое сообщение было тщательно проверено и разоблачено.

По словам Тихона Макарова, в следующих годах тренд на увеличение числа фейков сохранится. Цифра варьируется от 15 млн копий при оптимистичном прогнозе до 22 млн копий в 2024 году.

При этом, авторы фейков меняют тематики и механики их создания. Если поддельные фото и видеозаписи чаще всего использовались в начале 2022 года. К его концу число таких материалов снизилось, как и частота взломов крупных СМИ и органов федеральной власти. Преступники акцентировали свое мнение на ресурсах регионального уровня.

Чтобы не поддаваться на уловку тех, кто создает и распространяет фейки, важно формировать критическое мышление. 64% россиян считают, что умеют определять фейки, но при этом, по данным «Диалога», на серии тестов ошиблась большая часть опрошенных экспертов. Недавно в рамках фактчекингового проекта «Лапша Медиа» (https://lapsha.media) известный актер Стас Ярушин проверил студентов столичных вузов на способность определять недостоверную информацию. В ходе эксперимента выяснилось, что даже молодое поколение не всегда готово определить фейк: около половины участников ошиблись при проверке информации. Узнать подробнее об эксперименте можно в соцсетях проекта.

Задача авторов фейков – вывести человека быстро на эмоции. В таком состоянии каждый из нас с трудом проводит анализ поступившей информации.

«Излишняя скорость снижает эффективность критического мышления, может повлечь непредсказуемые и даже трагические последствия, связанные с вредом здоровью, финансовому благополучию, влиянием на взаимоотношения», — отметил Тихон Макаров в интервью ТАСС.

 

Фото:   ru.freepik.com

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