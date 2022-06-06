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В России хотят запустить промышленную ипотеку со ставкой в пять процентов годовых

6 июня 2022 12:01
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В России хотят запустить промышленную ипотеку со ставкой в пять процентов годовых

Российские власти решили запустить в стране промышленную ипотеку со ставкой в пять процентов годовых. Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

Речь идет о льготной программе, которая позволит предприятиям брать кредиты по сниженной ставке на покупку недвижимости напрямую у промышленного девелопера. Вопрос запуска новой ипотеки предстоит проработать Минпромторгу, Минфину, Минэкономразвития при участии глав некоторых регионов. О результатах ведомства должны доложить в кабмин до 9 июня.

В начале мая правительство заявило о запуске новой льготной ипотеки под пять процентов для IT-специалистов. Как пояснил Мишустин, кредит на покупку квартиры по выгодной ставке могут оформить сотрудники аккредитованных компаний в сфере информационных технологий. Власти ожидают, что до конца 2024 года выдадут по этой программе около 50 тысяч займов на общую сумму около 240 миллиардов рублей.

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