В России хотят запустить промышленную ипотеку со ставкой в пять процентов годовых

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Российские власти решили запустить в стране промышленную ипотеку со ставкой в пять процентов годовых. Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

Речь идет о льготной программе, которая позволит предприятиям брать кредиты по сниженной ставке на покупку недвижимости напрямую у промышленного девелопера. Вопрос запуска новой ипотеки предстоит проработать Минпромторгу, Минфину, Минэкономразвития при участии глав некоторых регионов. О результатах ведомства должны доложить в кабмин до 9 июня.

В начале мая правительство заявило о запуске новой льготной ипотеки под пять процентов для IT-специалистов. Как пояснил Мишустин, кредит на покупку квартиры по выгодной ставке могут оформить сотрудники аккредитованных компаний в сфере информационных технологий. Власти ожидают, что до конца 2024 года выдадут по этой программе около 50 тысяч займов на общую сумму около 240 миллиардов рублей.