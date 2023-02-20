в России хотят внедрить единый закон о тишине

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В России предлагают установить для всех регионов время запрета на шум с 22:00 до 7:00. Такой законопроект ЛДПР внесет в Госдуму в ближайшее время, его поддерживают в «Единой России» и других фракциях. Документ также определяет единое время для шумных строительных работ — с 9:00 до 19:00 только в будни с обязательным перерывом с 14:00 до 16:00. Сегодня каждый субъект устанавливает правила самостоятельно. Управляющие компании, согласно документу, получат право проводить профилактические беседы с жильцами и привлекать их к ответственности.

Депутаты ЛДПР в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект «О соблюдении тишины и покоя граждан в РФ», с текстом документа ознакомились «Известия». Он предполагает единое для всех регионов время тишины с 22:00 до 7:00 ежедневно, и разрешенный интервал на шумные ремонтные работы с 9:00 до 19:00 только в будни с обязательным перерывом с 14:00 до 16:00 по местному времени. Исключения — праздничные дни (например, в новогоднюю ночь шуметь можно до 4:00), устранение последствий ЧС и так далее.

Сегодня каждый субъект устанавливает такие правила самостоятельно.

К примеру, в Москве нельзя шуметь с 23:00 до 7:00 в любой день, а в Подмосковье — с 21:00 до 8:00 в будни и с 22:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни.