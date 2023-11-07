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В России бум спроса на специалистов по уборке

7 ноября 2023 11:45
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В России бум спроса на специалистов по уборке

По данным Авито Услуг, в сентябре-октябре текущего года интерес к услугам по уборке вырос почти вдвое (+80%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

В России растет рынок клининга. С каждым годом все больше россиян делегируют домашние дела и обращаются за помощью к частным клинерам. Так, в сентябре-октябре 2023-го спрос на услуги специалистов по уборке в целом вырос на 80% год к году. Наиболее распространенные запросы генеральная уборка (спрос вырос на 48%), дезинфекция и дезинсекция (+215%), мойка окон (+35%), уборка после ремонта (+38%), чистка ковров (+42%), чистка мягкой мебели (+77%). Интерес к регулярной поддерживающей уборке стабильный и и за год практически не изменился.

Александр Семочкин, руководитель категории «Деловые и Хозяйственные услуги» в Авито Услугах:

«Россияне все чаще делегируют домашние дела специалистам, причем спрос на услуги уборки растет не только в столице, но и по всей стране. Это подстегивает рынок к росту: в целом за последний год количество предложений по всем видам уборки на Авито Услугах выросло на 15%. Сегодня найти подходящее по условиям и цене предложение становится проще благодаря онлайн-платформам, а выбрать специалиста помогут отзывы на работу мастера от его предыдущих клиентов. Мы рекомендуем отдавать предпочтение исполнителям, которые регулярно получают положительную обратную связь от клиентов».

В сентябре-октябре текущего года количество запросов на генеральную уборку в целом по стране на Авито Услугах выросло в 1,5 раза (+48%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди крупных городов России наибольшим образом интерес к этой услуге вырос в Улан-Удэ (+140%), Хабаровске и Красноярске (+127% в каждом городе) и в Новосибирске (+114%).

Интерес к услугам частных специалистов по чистке мягкой мебели увеличился на 77% за последний год. Количество предложений таких услуг на платформе Авито выросло на 15%, а в целом среди клининг-услуг чистка мебели занимает 14%.  

Важной частью клининга является профессиональная чистка ковров. За год на 42% больше россиян стали интересоваться этой услугой. При этом и количество предложений на платформе Авито Услуг выросло на 23% с сентября-октября прошлого года. Любители самых чистых ковров в России обнаружены: в Нижнем Новгороде (рост спроса составил 145%), Омске (+134%), Ульяновске (+114%) и Екатеринбурге (+105%).

На рынок частных услуг по клинингу россияне идут также за дезинфекцией и дезинсекцией. Спрос на эти частные услуги вырос более чем в 3 раза (+215%), а вслед за спросом увеличилось и предложение — +90% за год. Среди крупных городов наибольший рост интереса к услугам дезинсекторов и дезинфекторов вырос в Санкт-Петербурге (+458%), Москве (+388%), Сочи (+374%) и Новосибирске (+342%).

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