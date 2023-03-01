В России 1 марта отмечают День кошек

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1 марта 2023 года в России отмечают День кошки. Пушистые домоседы улучшают нашу жизнь уже самим своим присутствием: снимают стресс, привносят в дом уют и спокойствие. Этот милый и трогательный праздник – еще один повод показать питомцу свою любовь, а также привлечь внимание к проблемам бездомных кошек.

Март традиционно считается кошачьим месяцем. В нашей стране День кошки принято справлять в первый день весны – 1 марта. Этот трогательный праздник появился в 2004 году благодаря Московскому музею кошек и редакции журнала "Кот и пес". Именно они впервые организовали торжество, посвященное пушистым мурлыкам. С тех пор все хозяева и любители кошек отмечают его каждый год, пишет РЕН ТВ.

В День кошки принято баловать своих четвероногих друзей и благодарить их за то, что они делают нашу жизнь лучше. Во многих городах России проводятся выставки породистых кошек, увлекательные конкурсы и соревнования. Этот день может стать еще и отличным поводом заглянуть в котокафе и отвлечься от городской суеты в мурлыкающей компании.

Однако День кошки – не просто милый праздник, придуманный для того, чтобы поделиться с подписчиками забавными фото со своим мурлыкой. В первую очередь этот день – еще один способ привлечь внимание к проблемам бездомных котов и кошек. Каждый год 1 марта благотворительные организации и фонды проводят акции и собирают пожертвования для помощи животным, брошенным на произвол судьбы. А приюты и питомники в День кошки устраивают выставки, чтобы показать своих пушистых подопечных во всей красе и найти им новых, любящих хозяев.

Фото: Дильдина Светлана