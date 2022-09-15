В рощинской школе состоялось конкурсно-профилактическое мероприятие «Безопасный город»

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14 сентября состоялось конкурсно-профилактическое мероприятие «Безопасный город» с учащимися ГБОУ СОШ "ОЦ" п.г.т. Рощинский. Сотрудники Госавтоинспекции, а также Центра по профилактике ДДТТ разделили школьников на 3 команды: красные, желтые, зеленые, и выдали им маршрутные листы, для прохождения заданий.

По сценарию мероприятия командам нужно было посетить станции «Автогородок», «Первая помощь», «Устройство велосипеда», «Фигурное вождение на самокатах» и «Улицы города», на каждой из которых были свои задания. Проходя испытания, участники зарабатывали жетоны, количество которых и определяло победителей. Выполнение заданий на каждой станции контролировалось членами жюри, в составе которой были заместитель начальника отдела ОАР и пропаганды БДД Госавтоинспекции Самарской области Ольга Блохина, заведующая Областным Центром по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма детско-юношеского центра технического творчества Самарской области Александра Дрига, методист Областного центра по профилактике ДДТТ Анастасия Баскакова и педагоги ГБОУ СОШ ОЦ пгт Рощинский Ирина Обидина и Екатерина Атрощенко. Главной целью мероприятия, конечно же, стало повторение с учащимися Правил дорожного движения. Так организаторы вместе участниками распознавали дорожные знаки, правила проезда на перекрестке, обыгрывали ситуации оказания первой помощи, отвечали на вопросы использования средств индивидуальной мобильности, катания на велосипеде и применения световозвращающих элементов, а так же построили безопасный маршрут.

В конце мероприятия жюри наградили участников за их победы, вручили им тематические сувениры, которые они смогут использовать в учебном процессе и напомнили, как важно соблюдать Правила дорожного движения, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области