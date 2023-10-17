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В регионе во вторник, 17 октября, разгулялась непогода. На губернию обрушился сильный ветер. Как сообщили в областном МЧС ИА Sovainfo.ru, по состоянию на 13:00 поступили сообщения о том, что произошло падение семи деревьев на территории пяти муниципальных образований. Три упало в Самаре, одно в Тольятти, одно в Отрадном, по одному в Кинельском, Сызранском и Кинель-Черкасском районах.



В результате падения дерева в Отрадном погиб мужчина 1984 года рождения, пострадала женщина 1954 года рождения. Женщина госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме, состояние оценивается как средней степени тяжести.



Также в регионе механические повреждения получили пять легковых автомобилей.

Фото: freepik.com