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В результате мероприятия «Арсенал» в регионе из незаконного оборота изъято 47 единиц оружия и более 800 боеприпасов

27 июня 2024 12:15
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В результате мероприятия «Арсенал» в регионе из незаконного оборота изъято 47 единиц оружия и более 800 боеприпасо

В Главном управлении МВД России по Самарской области подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Арсенал», которое проводилось на территории региона. С целью предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также пресечения административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом оружия, выявления и установления лиц, причастных к их совершению.

В ходе проведения мероприятия полицейскими проверено более 1000 владельцев охотничьего оружия, оставлено 32 административных протокола, из незаконного оборота изъято 47 единиц оружия и более 800 патронов различного калибра.

В ходе работы стражами правопорядка было выявлено 9 лиц, подозреваемых в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, органы предварительного следствия возбудили 11 уголовных дел по фактам незаконного хранения и изготовления оружия.

Главное Управление МВД России по Самарской области обращает внимание граждан! Если у Вас есть незарегистрированное оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывные устройства и взрывчатые вещества, то данные предметы необходимо сдать в ближайший отдел полиции, чтобы избежать уголовную ответственность.

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