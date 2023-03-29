В ресурсных центрах «Мой дом» в Самаре продолжают работать выездные пункты МФЦ

В ресурсных центрах «Мой дом» продолжают работать выездные пункты МФЦ по предоставлению услуги по регистрации, подтверждению, восстановлению учетной записи на портале "Госуслуги".
График приема граждан в апреле:
Октябрьский район
03.04.23, с 15.00 до 17.00, Ново-Садовая, 164А, подъезд 1
Железнодорожный район
04.04.23, с 15.00 до 17.00, Аэродромная, 9
05.04.23, с 15.00 до 17.00, Киевская, 14
19.04.23, с 15.00 до 17.00, Чернореченская, 21а
20.04.23, с 15.00 до 17.00, Владимирская, 48
Красноглинский район
06.04.23, с 15.00 до 17.00, пос. Управленческий, ул. 8 марта, 10
27.04.23, с 15.00 до 17.00, пос. Красная Глинка, квартал 1, 9
Самарский район
11.04.23, с 15.00 до 17.00, Некрасовская, 62, кабинет 301
25.04.23, с 15.00 до 17.00, Некрасовская, 62, кабинет 301
Промышленный район
13.04.23, с 15.00 до 17.00, Московское шоссе, 320
Кировский район
18.04.23, с 15.00 до 17.00, Ташкентская, 139
Советский район
26.04.23, с 15.00 до 17.00, пер. 2-й Безымянный, 4а