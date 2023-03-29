В ресурсных центрах «Мой дом» в Самаре продолжают работать выездные пункты МФЦ

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В ресурсных центрах «Мой дом» продолжают работать выездные пункты МФЦ по предоставлению услуги по регистрации, подтверждению, восстановлению учетной записи на портале "Госуслуги".



График приема граждан в апреле:



Октябрьский район

03.04.23, с 15.00 до 17.00, Ново-Садовая, 164А, подъезд 1

Железнодорожный район

04.04.23, с 15.00 до 17.00, Аэродромная, 9

05.04.23, с 15.00 до 17.00, Киевская, 14

19.04.23, с 15.00 до 17.00, Чернореченская, 21а

20.04.23, с 15.00 до 17.00, Владимирская, 48

Красноглинский район

06.04.23, с 15.00 до 17.00, пос. Управленческий, ул. 8 марта, 10

27.04.23, с 15.00 до 17.00, пос. Красная Глинка, квартал 1, 9

Самарский район

11.04.23, с 15.00 до 17.00, Некрасовская, 62, кабинет 301

25.04.23, с 15.00 до 17.00, Некрасовская, 62, кабинет 301

Промышленный район

13.04.23, с 15.00 до 17.00, Московское шоссе, 320

Кировский район

18.04.23, с 15.00 до 17.00, Ташкентская, 139

Советский район

26.04.23, с 15.00 до 17.00, пер. 2-й Безымянный, 4а