В регионе стартовал второй этап антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»

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В период с 18 по 29 октября на территории Самарской области сотрудники полиции проводят второй этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».



Акция проводится с целью привлечения общественности к участию в противодействии распространения наркомании, получения информации о фактах незаконного оборота наркотиков.



ГУ МВД России по Самарской области призывает жителей региона присоединиться к масштабной общероссийской акции, занять активную жизненную позицию и внести свой вклад в противодействие незаконному обороту наркотиков! Сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ можно:



- на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22; 8(846) 278-22-23 (112 – с мобильных телефонов федеральных операторов сотовой связи).



- на официальный интернет-сайт https://63.мвд.рф через сервис «Прием обращений».



По вопросам лечения или реабилитации наркозависимых звоните по телефону круглосуточной горячей линии ГБУЗ "Самарский областной клинический наркологический диспансер 8-927-692-16-07.

Фото: ГУ МВД СО