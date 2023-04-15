В регионе завершился первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

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Кульминацией мероприятия стал автопробег, в котором приняли участие представители службы занятости и крупных предприятий региона.



Он финишировал на территории стадиона «Солидарность Самара Арена», а затем здесь прошла межмуниципальная ярмарка вакансий. Свои вакансии представили предприятия-участники пробега: РКЦ «Прогресс», "ОДК-Кузнецов», "Авиакор-авиационный завод", "Стройфарфор" и другие.



"Ярмарка трудоустройства - масштабное мероприятие, которое помогло людям, ищущим работу, найти себе рабочее место или наметить карьерную траекторию, - отметил директор Управляющего центра занятости населения Самарской области Александр Митюхин. - Здесь мы также познакомили участников с новыми возможностями службы занятости, которые появились благодаря модернизации".



Проект по модернизации службы занятости реализуется в рамках нацпроекта «Демография». Сегодня также состоялась передача вымпела от модернизированных центров занятости учреждениям, которые модернизируют в 2023 году.

Фото: пресс-служба минтруда СО