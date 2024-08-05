В регионе завершился областной военно-спортивный лагерь «Штурм»

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На базе Самарского областного аэроклуба ДОСААФ России состоялаь торжественная церемония закрытия областного военно-спортивного лагеря «Штурм». Соревнования подобного уровня не проводились в Самарской области с 2015 года. То, что они состоялись, знаменует выход на новый уровень военно-патриотической работы с молодежью.

По словам главного судьи соревнований, ветерана боевых действий на Северном Кавказе и СВО, кавалера Ордена Мужества и медали «Казачья доблесть», заместителя войскового атамана по боевой подготовке Волжского казачьего войска, старшего инструктора Специального учебного центра «Самара» регионального отделения ДОСААФ России Артема Светлолобова, по качеству содержания и уровню сложности программы «Штурм» не имеет аналогов в России.

Несколько дней 20 команд – участников жили в полевых условиях на базе Самарского областного аэроклуба ДОСААФ России. На аэродроме Бобровка ДОСААФ России и в его окрестностях были проведены шесть соревновательных блоков – физическая, тактическая, огневая и разведывательно-штурмовая подготовка, а также снайперская стрельба и тактическая игра «Поиск».

«Наши участники — молодые патриоты региона, которым интересны военно-спортивные дисциплины. Мы, в свою очередь, стараемся поддерживать этот интерес — подготовили комфортную площадку для проведения соревнований, создали насыщенную соревновательную и образовательную программу, привлекли новых партнёров и экспертов. В приоритете для нас стоит желание воспитанников военно-патриотических клубов продолжать заниматься военно-прикладными видами спорта. На «Штурме» встретились как наиболее подготовленные ребята, так и те, кто участвует впервые, и мы уверены, что после череды состязаний каждый участник вернётся с новым жизненным опытом и спортивными навыками», — рассказал руководитель Центра патриотического воспитания молодёжи Самарской области Илья Судин.

Победителями в старшей возрастной группе стали: 1 место – ВПК «ФорПОСТ» (Тольятти); 2 место – ВПО «Спас» (Самара); 3 место – ВПО «Щит» (Сызрань). В младшей возрастной группе призовые места распределились следующим образом: 1 место – ВПК «Центр Плотниковых» (Самара); 2 место – ВПО «Спас» (Самара); 3 место – ЮО «Гвардеец ДОСААФ» (Отрадный).

Поздравить ребят с завершением соревнований приехали известные спортсмены, представители депутатского корпуса, в том числе ветераны спецназа и десантники.

Председатель регионального отделения ДОСААФ России Самарской области Сергей Мирошниченко выступил на церемонии закрытия с напутственным словом, подчеркнув в своем выступлении, что на протяжении целого ряда лет «Штурм» был визитной карточкой военно-патриотического движения региона, и этот опыт необходимо развивать и тиражировать в новых условиях.

Сергей Мирошниченко пожелал участникам соревнований новых побед и достижений, поздравил победителей и вручил им заслуженные награды.

Фото: региональное отделение ДОСААФ России Самарской области