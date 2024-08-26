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В регионе вернули ежемесячные выплаты всем ветеранам труда

26 августа 2024 20:27
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Это решение было принято главой Самарской области Вячеславом Федорищевым.

С 1 января 2025 года ежемесячные выплаты будут предоставляться всем гражданам, проживающим на территории 63-го региона и имеющим звание "Ветеран труда" и "Ветеран труда Самарской области". Это решение было принято главой Самарской области Вячеславом Федорищевым.

Звание "Ветеран труда" федерального значения

Звание "Ветеран труда" присваивается за добросовестный многолетний труд. Однако претендовать на него может далеко не каждый работник.

Основанием для присвоения звания "Ветеран труда" являются ордена, медали, почетные звания СССР или РФ, а также ведомственные знаки отличия в труде, благодарность и почетная грамота Президента России.

Кроме того, для получения звания необходимо, чтобы продолжительность трудовой деятельности в соответствующей сфере трудовой деятельности составляла не менее 15 лет, минимальный трудовой (страховой) стаж для женщин - 20 лет, для мужчин - 25 лет.

Как оформить звание "Ветеран труда" федерального значения

Подать заявление на присвоение звания можно через портал "Госуслуги" или в органах соцзащиты.

Гражданам, проработавшим на территории региона (35 лет женщинам, 40 лет мужчинам) и имеющим одну из государственных наград Самарской области, присваивается звание "Ветеран труда Самарской области".

В 2024 году ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда Самарской области составляют от 864 рублей до 1 557 рублей в зависимости от категории, а ветеранам труда (федеральным) - 914 рублей.

В 2017 году были введены критерии нуждаемости (осуществление трудовой деятельности и размер пенсии не выше 33 013 рублей в 2024 году).

По поручению главы Самарской области Вячеслава Федорищева, министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области подготовлен законопроект, согласно которому с 1 января 2025 года предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда планируется осуществлять без учета критериев нуждаемости (осуществление трудовой деятельности и размер пенсии не выше 33 013 рублей).

Законопроект проходит процедуру согласования, после завершения которой будет внесен на рассмотрение Самарской губдумы.

Так в 2025 году 346 739 ветеранов труда будут получать ежемесячные денежные выплаты.

Кроме того, специалистам предприятий оборонно-промышленного комплекса будет предложено санаторно-курортное оздоровление. Субсидировать его будет область. Дополнительные меры поддержки предусмотрели для специалистов скорой помощи, социальных работников на селе, выпускников аграрных ссузов и вузов.

ЕДВ ветеранам труда или по инвалидности

В соответствии с действующим законодательством, человеку предоставляется выплата по одному основанию на выбор - либо ежемесячная денежная выплата ветерану труда, либо по инвалидности.

Источник:   СОВА

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