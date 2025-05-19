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В регионе стартовала традиционная акция «Судебные приставы – детям»

19 мая 2025 10:15
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В регионе стартовала традиционная акция «Судебные приставы – детям»

В преддверии Международного дня защиты детей в Самарской области стартовала акция «Судебные приставы – детям», направленная на оказание помощи несовершеннолетним жителям региона. Целью мероприятия является также привлечение внимания общественности к нарушению прав детей, напоминание родителям об их обязанностях по их содержанию и воспитанию.

Одним из приоритетных направлений в работе Главного управления ФССП России по Самарской области является восстановление прав детей. Основной задачей судебных приставов является побуждение должников к исполнению своих родительских обязательств, в большинстве случаев, путем применения различных мер воздействия – ареста имущества, ограничения в спецправе на управление транспортным средством, привлечения к административной и уголовной ответственности.

Работа по взысканию задолженности по алиментам, в связи с ее высокой социальной значимостью, всегда находится на особом контроле судебных приставов. С начала 2025 года в регионе с должников по алиментам в пользу детей в принудительном порядке взыскано свыше 433 миллионов рублей.

Акция  «Судебные приставы – детям» продлится до 2 июня.

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