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В регионе стартовал отборочный этап Всероссийского конкурса "Полицейский Дядя Степа"

17 апреля 2024 20:41
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На конкурс принимаются творческие работы и тематические поделки детей от 6 до 8 лет, от 9 до 11 лет и от 12 до 14 лет, посвящённые сотрудникам органов внутренних дел.

В Самарской области стартовал отборочный этап Всероссийского конкурса детского творчества "Полицейский Дядя Степа".

Учитывая, что 2024 год Указом Президента Российской Федерации объявлен Годом семьи, предпочтительно, чтобы тематическая поделка отражала семейные ценности, изображала полицейские семьи и династии.

На конкурс принимаются творческие работы и тематические поделки детей от 6 до 8 лет, от 9 до 11 лет и от 12 до 14 лет, посвящённые сотрудникам органов внутренних дел, с соблюдением условий:
- поделка должна иметь признаки, отражающие внешний облик сотрудника полиции различных подразделений (ГИБДД, кинолога, участкового уполномоченного полиции и др.);
- игрушка- полицейский должна быть изготовлена самостоятельно из любого материала (текстиля, дерева, полимерной глины и др.).

Более подробную информацию об участии в конкурсе можно получить в отделе кадров территориального органа внутренних дел. Контактный телефон для справок: 8-846-921-50-04.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

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