Я нашел ошибку
Главные новости:
Принять участие в мероприятии можно в дистанционном формате.
Жители Самарской области могут принять участие во Всероссийском космическом диктанте
Волонтеры расскажут детальную информацию о каждом проекте, а затем помогут сделать выбор в пользу наиболее понравившегося варианта.
Волонтеры помогут жителям Самарской области проголосовать за объекты благоустройства
Состоятся встречи с космонавтами, учеными, исследователями, журналистами, блогерами и педагогами.
Лекторы Общества «Знание» расскажут о покорении космоса студентам и школьникам губернии
Проверили готовности служебных транспортных средств и личного состава к выполнению оперативно-служебных задач в весенне-летний период.
В регионе прошли гарнизонные строевые смотры.
Премьера музыкальной драмы «Зори здесь тихие…» состоится на Малой сцене театра 12 апреля в 15.00.          
К 80-летию Великой Победы в САТОБ состоится премьера музыкальной драмы «Зори здесь тихие…»
Всего в проекте приняли участие 367 военно-патриотических клубов из всех регионов ПФО, 55 - из Самарской области.
Военно-патриотический клуб из Самарской области признан лучшим в ПФО
Экскурсия  вызвала большой интерес у ребят.
Сызранские транспортные полицейские провели экскурсию  с детьми
Кешбэк за оплату поступит на баланс мобильного телефона. Максимальный лимит — 200 рублей в месяц.
Играй с выгодой: билайн дарит кешбэк за пополнение кошелька в Steam с баланса телефона
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.09
0.63
EUR 95.09
1.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
11 апреля в СОУНБ пройдет открытая лекция «У истоков славянской азбуки»
Самарцев приглашают на фестиваль постной кухни
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и глава ВТБ Андрей Костин подписали соглашение о сотрудничестве
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В регионе прошли гарнизонные строевые смотры.

10 апреля 2025 14:59
129
Проверили готовности служебных транспортных средств и личного состава к выполнению оперативно-служебных задач в весенне-летний период.

По поручению начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова в регионе прошли гарнизонные строевые смотры.

Руководители служб и подразделений ГУ МВД России по Самарской области и начальники территориальных органов внутренних дел проверили готовности служебных транспортных средств и личного состава к выполнению оперативно-служебных задач в весенне-летний период.

У сотрудников проверили знания приказов и инструкций, регламентирующих деятельность личного состава. Также тщательный контроль прошел служебный автотранспорт, его укомплектованность и оснащенность специальными средствами и видеорегистраторами.

В одном из строевых смотров, прошедшем на базе региональной Госавтоинспекции Самарского региона, принял участие заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор Александр Афанасьев.   Он лично проконтролировал состояние форменной одежды инспекторов, наличие жетонов, соответствие служебных и водительских удостоверений, жезлов, светоотражающих жилетов.

По завершении смотров была отмечена готовность личного состава к несению службы, после чего сотрудники полиции в составе нарядов выдвинулись на маршруты патрулирования и приступили к выполнению служебных обязанностей. 

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Принять участие в мероприятии можно в дистанционном формате.
10 апреля 2025, 15:39
Жители Самарской области могут принять участие во Всероссийском космическом диктанте
Принять участие в мероприятии можно в дистанционном формате. Общество
23
Премьера музыкальной драмы «Зори здесь тихие…» состоится на Малой сцене театра 12 апреля в 15.00.          
10 апреля 2025, 14:46
К 80-летию Великой Победы в САТОБ состоится премьера музыкальной драмы «Зори здесь тихие…»
Премьера музыкальной драмы «Зори здесь тихие…» состоится на Малой сцене театра 12 апреля в 15.00.           Культура
127
Всего в проекте приняли участие 367 военно-патриотических клубов из всех регионов ПФО, 55 - из Самарской области.
10 апреля 2025, 14:35
Военно-патриотический клуб из Самарской области признан лучшим в ПФО
Всего в проекте приняли участие 367 военно-патриотических клубов из всех регионов ПФО, 55 - из Самарской области. Общество
138
В центре внимания
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев занял 1-е место среди губернаторов ПФО в Telegram-рейтинге глав регионов по итогам марта 2025
10 апреля 2025  13:47
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев занял 1-е место среди губернаторов ПФО в Telegram-рейтинге глав регионов по итогам марта 2025
255
«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о необходимости поверки общедомовых приборов учета тепла
10 апреля 2025  12:08
«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о необходимости поверки общедомовых приборов учета тепла
199
Число самозанятых в Самарской области превысило 300 тысяч
9 апреля 2025  12:35
Число самозанятых в Самарской области превысило 300 тысяч
463
более 51, 5 млрд рублей выделено на развитие системы здравоохранения в Самарской области в этом году
8 апреля 2025  11:28
Более 51, 5 млрд рублей выделено на развитие системы здравоохранения в Самарской области в этом году
626
 Сегодня, 7 апреля, глава Красноглинского внутригородского района Самары проведет прямой эфир с жителями
7 апреля 2025  14:03
 Сегодня, 7 апреля, глава Красноглинского внутригородского района Самары проведет прямой эфир с жителями
1030
Весь список