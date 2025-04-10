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По поручению начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова в регионе прошли гарнизонные строевые смотры.

Руководители служб и подразделений ГУ МВД России по Самарской области и начальники территориальных органов внутренних дел проверили готовности служебных транспортных средств и личного состава к выполнению оперативно-служебных задач в весенне-летний период.

У сотрудников проверили знания приказов и инструкций, регламентирующих деятельность личного состава. Также тщательный контроль прошел служебный автотранспорт, его укомплектованность и оснащенность специальными средствами и видеорегистраторами.

В одном из строевых смотров, прошедшем на базе региональной Госавтоинспекции Самарского региона, принял участие заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор Александр Афанасьев. Он лично проконтролировал состояние форменной одежды инспекторов, наличие жетонов, соответствие служебных и водительских удостоверений, жезлов, светоотражающих жилетов.

По завершении смотров была отмечена готовность личного состава к несению службы, после чего сотрудники полиции в составе нарядов выдвинулись на маршруты патрулирования и приступили к выполнению служебных обязанностей.

Фото: ГУ МВД СО