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В преддверии юбилея со дня образования службы ГИБДД, в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, в период с 3 по 17 июня 2021 года в регионе пройдет широкомасштабная акция «Вежливый водитель».

В ходе акции сотрудники Госавтоинспекции во всех городах и населенных пунктах проведут профилактические мероприятия, направленные на поощрение дисциплинированных водителей, соблюдающих ПДД РФ. Для водителей будут проведены короткие блиц-опросы по знаниям теоретических вопросов ПДД РФ.

К участию в мероприятиях будут привлечены сотрудники автошкол, регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД, автотранспортных предприятий, иных заинтересованных ведомств.

Водителям будут вручены символичные наклейки на автомобиль и памятные призы.