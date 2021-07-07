В регионе проходятся профилактические рейды в дачных массивах по соблюдению противопожарного режима

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В регионе проходятся профилактические рейды в дачных массивах по соблюдению требований особого противопожарного режима. Инспекторы напоминают дачникам о том, как вести себя на участках, чтобы не допустить беды.

С начала действия особого противопожарного режима на территории садовых товариществ в дачных домах произошло более 80 пожаров, основные причины распространённые – неосторожное обращение с огнем. А от палов сухой травы в области в этом году произошло уже более 2 тысяч пожаров.

Профилактические рейды на территории садово-дачных товариществ инспекторы территориальных подразделений госпожнадзора совместно с представителями администраций и председателями садовых товариществ проводят сейчас во всех муниципальных районах и городских округах, подсказывают владельцам дач как не допустить пожар. Несознательных наказывают рублём - сумма штрафа в условиях действия особого противопожарного режима от 2 до 4 тысяч.

«Проводим обследование территории, подсказываем гражданам, в случае выявления нарушения требований пожарной безопасности привлекаем к административной ответственности, предусмотренной статьёй 20.4 Кодекса Российской федерации об административных правонарушениях», - рассказывает старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Самара Павел Мыкольников.

Беседы с владельцами участков в Красноглинском районе ведутся регулярно, и не только в ходе рейдов. По статистике, в районе с начала 2021 года произошло 116 пожаров, причиной возгораний чаще всего становятся незатушенные костры, бани и на скорую руку сделанная проводка.

Главное управление напоминает гражданам, что в летний период опасность пожаров на дачных участках возрастает. Неосторожное обращение с огнем при сильном ветре грозит загоранием сразу нескольких строений. Учитывая то, что садоводческие массивы, как правило, находятся в удалении от пожарных частей, нужно особенно ответственно относиться к вопросам пожарной безопасности.

Если все-таки на вашем участке произошел пожар, то немедленно оповестите дачников близлежащих домов и сообщите о пожаре по телефонам «01», «101».

Фото: пресс-служба облМЧС