Я нашел ошибку
Главные новости:
Далай-лама раскрыл секрет долголетия.
Далай-лама заявил медикам о своей решимости прожить минимум до 110 лет
Миллиард 175 миллионов рублей на зарплаты врачам.
Дмитрий Азаров в прямом эфире рассказал о новых региональных мерах поддержки здравоохранения 
Профилактика падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста является стратегической задачей для обеспечения здорового старения.
В Самаре обсудили меры по улучшению качества жизни старшего поколения
Остальным будет необходимо пройти одно тестирование в течение трех дней после возвращения.
Для вакцинированных или переболевших COVID-19 граждан при въезде в Россию отменили ПЦР-тесты
Инспекторы напоминают дачникам о том, как вести себя на участках, чтобы не допустить беды.
В регионе проходятся профилактические рейды в дачных массивах по соблюдению противопожарного режима
Ольга Мамонова добавила, что ее до глубины души потрясает самоотверженность врачей, медсестер и волонтеров, которые сейчас во всем мире сражаются с коронавирусом.
Супруга Мамонова сообщила, что его начали выводить из искусственной комы
Сегодня, 7 июля, в эфир выйдет очередной выпуск программы «Главная тема» - в 20:00.
«Главная тема»: на связи с губернатором вся Самарская область
Мало сделать ремонт, нужно дать зданию вторую жизнь, вновь включить его в городское пространство, а для этого необходимо привлекать бизнес.
Дмитрий Азаров с представителями движения «Том Сойер Фест» обсудил перспективы развития исторического центра Самары
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.06
0.79
EUR 87.56
0.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Состоится пешеходная экскурсия «Звёзды кинематографа в Самаре»
В Самаре проходят всероссийские соревнования по системному администрированию VSFI
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников ГИБДД с 85-летием инспекции
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В регионе проходятся профилактические рейды в дачных массивах по соблюдению противопожарного режима

7 июля 2021 19:30
140
Инспекторы напоминают дачникам о том, как вести себя на участках, чтобы не допустить беды.

В регионе проходятся профилактические рейды в дачных массивах по соблюдению требований особого противопожарного режима. Инспекторы напоминают дачникам о том, как вести себя на участках, чтобы не допустить беды.

С начала действия особого противопожарного режима на территории садовых товариществ в дачных домах произошло более 80 пожаров, основные причины распространённые – неосторожное обращение с огнем. А от палов сухой травы в области в этом году произошло уже более 2 тысяч пожаров.

Профилактические рейды на территории садово-дачных товариществ инспекторы территориальных подразделений госпожнадзора совместно с представителями администраций и председателями садовых товариществ проводят сейчас во всех муниципальных районах и городских округах, подсказывают владельцам дач как не допустить пожар. Несознательных наказывают рублём - сумма штрафа в условиях действия особого противопожарного режима от 2 до 4 тысяч.

«Проводим обследование территории, подсказываем гражданам, в случае выявления нарушения требований пожарной безопасности привлекаем к административной ответственности, предусмотренной статьёй 20.4 Кодекса Российской федерации об административных правонарушениях», - рассказывает старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Самара Павел Мыкольников.

Беседы с владельцами участков в Красноглинском районе ведутся регулярно, и не только в ходе рейдов. По статистике, в районе с начала 2021 года произошло 116 пожаров, причиной возгораний чаще всего становятся незатушенные костры, бани и на скорую руку сделанная проводка.

Главное управление напоминает гражданам, что в летний период опасность пожаров на дачных участках возрастает. Неосторожное обращение с огнем при сильном ветре грозит загоранием сразу нескольких строений. Учитывая то, что садоводческие массивы, как правило, находятся в удалении от пожарных частей, нужно особенно ответственно относиться к вопросам пожарной безопасности.

Если все-таки на вашем участке произошел пожар, то немедленно оповестите дачников близлежащих домов и сообщите о пожаре по телефонам «01», «101».

 

Фото:   пресс-служба облМЧС

Теги: дачи инспекторы рейды

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С пятницы по воскресенье в Самарской области выявлен 61 нетрезвый автомобилист.
05 июля 2021, 17:25
За минувшие три дня на дорогах области автоинспекторы выявили более 2500 нарушителей
С пятницы по воскресенье в Самарской области выявлен 61 нетрезвый автомобилист. Общество
468
За прошедшую неделю по своей вине из общественного транспорта было высажено 124 пассажира, на ярых «антимасочников»  было составлено 4 протокола.
05 июля 2021, 16:35
Рейдовые мероприятия по соблюдению масочного режима в общественном транспорте Самары продолжаются
За прошедшую неделю по своей вине из общественного транспорта было высажено 124 пассажира, на ярых «антимасочников»  было составлено 4 протокола. Общество
464
Купание в неустановленных местах пополняет статистику гибели людей на воде.
29 июня 2021, 19:29
Сотрудники ГИМС СО отправились в очередной рейд по несанкционированным пляжам
Купание в неустановленных местах пополняет статистику гибели людей на воде. Общество
558
В центре внимания
В Самарской области за сутки на 7 июля выявлены 203 заболевших коронавирусом
7 июля 2021  13:18
В Самарской области за сутки на 7 июля выявлены 203 заболевших коронавирусом
332
Строительство дороги в обход Тольятти: готовность уже 25%
7 июля 2021  11:55
Строительство дороги в обход Тольятти: готовность уже 25%
266
Паспорта коллективного иммунитета могут ввести в Самарской области с 1 августа
7 июля 2021  11:35
Паспорта коллективного иммунитета могут ввести в Самарской области с 1 августа
288
Здравоохранение, переселение из аварийного жилья, соцподдержка.
6 июля 2021  20:05
Дмитрий Азаров обозначил направления развития региона
526
В будущем общая длина мостовой конструкции над Волгой составит 3,7 км. Всего будет 26 опор, 25 пролетных строений.
6 июля 2021  18:03
Завершилась надвижка первых 111 метров на мосту через реку Волга
496
Весь список