В регионе проходят соревнования по сетевому администрированию и основам информбезопасности VSFI

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Сегодня, 2 июля 2024 года, на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Озерки» стартовали XII соревнования по сетевому администрированию и основам информационной безопасности VSFI ПГУТИ. Их участниками стали студенты, начинающие специалисты и эксперты из разных городов России: Москвы, Томска, Ижевска, Пензы и, конечно, Самары.

С приветственным словом к собравшимся обратился врио заместителя председателя Правительства Самарской области – руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков. «За 12 лет проведения VSFI стали визитной карточкой Самарской области. VSFI не просто проект, это в первую очередь - «живое» общение, непрерывный обмен опытом. Это шанс для каждого участника проявить себя, показать свои лучшие качества. Отрадно, что интерес к проекту ежегодно растет, расширяется его география. Значит у нас есть все шансы исключить нехватку ИБ-специалистов», – отметил руководитель ведомства.

Соревнования VSFI проводятся при поддержке департамента информационных технологий и связи Самарской области в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика».

По традиции для участников подготовлена насыщенная программа: доклады о современных практиках в сфере DevOps, администрирования и эксплуатации приложений и возможность опробовать инструменты, фреймворки и механики своими руками.

«Я не первый год принимаю участие в VSFI. Для меня это не только посиделки у костра, общение со сверстниками и экспертами отрасли, прежде всего – это опыт и знания, которые здесь получаешь. Это огромный багаж. В прошлом году благодаря этим соревнованиям я определилась с темой диплома и направлением карьерного пути», – рассказала студентка 3 курса ПГУТИ Алина Гудзима.

Ежегодно мероприятие поддерживают ведущие компании сферы технологий, информационной безопасности. Ребята в полевых условиях поборются за главный приз – настоящий шаманский бубен, расписанный вручную – неформальный символ мастерства системного администратора. Его обладатель станет известен 7 июля в последний день соревнований.

Организаторы проекта уверены, что участие в VSFI закладывает основу для развития в профессии. Кроме того, это место, где участники, организаторы, спикеры, на равных условиях общаются друг с другом, на «ты» и могут в непринужденной атмосфере обмениваться опытом, задавать вопросы, обучаться.

Фото предоставлено Департаментом информационных технологий и связи Самарской области