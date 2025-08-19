Я нашел ошибку
Россиянам рассказали о народных приметах на 19 августа.
19 августа православные христиане отмечают Преображение Господне, или Яблочный Спас
Полицейским они пояснили, что во время распития спиртных напитков у них закончились деньги и алкоголь.
Пьяные приключения: два жителя Волжского района украли вещи из чужого автомобиля
Прививочная кампания начнется в регионе в начале осени – 1 сентября.
В Самарскую область поставлено почти 600 тысяч доз вакцин от гриппа
Он быстрее всех других специалистов подключил и настроил электропривод AUMA.
Специалист «РКС-Самара» поставил новый производственный рекорд
По итогам совместной встречи более 200 студентов и школьников выразили готовность трудиться на предприятии в составе студотрядов, 50 из них уже заполнили членские карточки.
Самарские студенческие отряды начали сотрудничество с компанией «Т Плюс»
Фигурант в нежилом помещении, расположенном Советском районе города Самары, осуществлял незаконную организацию и проведение азартных игр вне игорной зоны с использованием игрового оборудования.
Самарец за незаконную игорную деятельность ответит перед судом
Ветеранов и работников авиации поздравили с профессиональным праздником.
В Самаре отметили День Воздушного Флота России
Выставка называется «Пограничное состояние» потому, что, оказавшись на ней, каждый волен самостоятельно решать, где проходят границы и как их определять.
«Пограничное состояние»: в СОУНБ откроется выставка Татьяны Казаковой и Егора Ельцова
Сборная региона принимает участие в физкультурном мероприятии ПФО - Кубке защитников Отечества.
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Юрист рассказал, как получить выходной 1 сентября

19 августа 2025 12:31
Какие есть варианты освободиться от работы в этот день с точки зрения закона?

В День знаний многие родители хотели бы спокойно проводить ребенка в школу, но 1 сентября по закону — это обычный рабочий день, он не является изначально ни праздничным, ни выходным днем. В этом году 1 сентября выпадает на понедельник, поэтому, если работник работает по стандартной «пятидневке», этот день будет рабочим. Какие есть варианты освободиться от работы в этот день с точки зрения закона? Рассказывает Александр Южалин, руководитель юридической практики в SuperJob.

Вариант №1. Такая возможность предусмотрена в вашей компании.

Да, 1 сентября по закону не является нерабочим праздничным днем. Но это не мешает вашему работодателю пойти на встречу своим работникам и предоставить работникам-родителям дополнительный выходной в этот день.

Многие работодатели сегодня предусматривают такую дополнительную гарантию. Она может быть установлена вашим трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или другими внутренними документами. Проверьте или спросите у работодателя, есть ли в вашей организации такая гарантия и, если есть, уточните, как ей воспользоваться. Обычно достаточно подать заявление и подтвердить, что у вас есть ребенок школьного (или дошкольного) возраста.

Но обратите внимание, что устанавливать такую гарантию — это право работодателя. Если в вашей организации такой гарантии не предусмотрено, нужно искать иные варианты.

Вариант №2. Взять отпуск на это время.

Один из самых популярных вариантов решения вопроса — написать работодателю заявление на отпуск без сохранения заработной платы на этот день. Если работодатель будет не против отпустить вас в такой отпуск, на этот день вы будете освобождены от работы, но, правда, немного потеряете в заработной плате.

Еще один способ — приурочить ваш ежегодный оплачиваемый отпуск к этому дню. Если ваш ежегодный отпуск запланирован графиком отпусков в другой период, попросите работодателя перенести отпуск на нужный вам период. Или попросите разделить отпуск на части и используйте часть отпуска в нужные даты.

Учтите, что делить отпуск на части можно будет только с согласия работника. Перенести отпуск на другой период можно тоже только с согласия работодателя. Только если вы относитесь к льготной категории (например, многодетный родитель) вы можете взять отпуск в любое удобное для вас время.

Вариант №3. Станьте донором.

Если вы выступите в качестве донора и сдадите кровь (или компоненты крови), у вас по закону будет дополнительный оплачиваемый выходной день, который вы можете использовать в любое время (в том числе и 1 сентября).

Вариант №4. Получите дополнительный выходной за работу в выходной день.

Если работодатель вас привлекал или собирается привлечь к работе в выходной день, выбирайте вместо повышенной оплаты дополнительный день отдыха и используйте его 1 сентября.

 

Фото:  pxhere.com

Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
