«Пограничное состояние»: в СОУНБ откроется выставка Татьяны Казаковой и Егора Ельцова

Совместная выставка самарских живописцев начнет работу в открытом пространстве библиотеки 20 августа.



Где проходит граница между явью и сном, человеческим и сверхчеловеческим, временем и вечностью? - В сознании или за его пределами? И есть ли предел у сознания? И как это определить? - Ответы на эти вопросы «каждый выбирает по себе».



Выставка работ двух самарских живописцев - Татьяны Казаковой и Егора Ельцова называется «Пограничное состояние» потому, что, оказавшись на ней, каждый волен самостоятельно решать, где проходят границы и как их определять - по имени автора, по приметам мастерства, по собственным ощущениям, далеко не всегда поддающимся рациональным объяснениям…



Сами Татьяна и Егор объясняют желание объединиться в общей экспозиции некой «ментальной схожестью, обнаруженными точками соприкосновения душ». Пусть это обоснование и станет мегалитом, заложенным в фундамент «Пограничного состояния», ясного, как небо, и загадочного, как сфинкс.

Фото: минкульт СО