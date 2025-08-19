Я нашел ошибку
Главные новости:
Россиянам рассказали о народных приметах на 19 августа.
19 августа православные христиане отмечают Преображение Господне, или Яблочный Спас
Полицейским они пояснили, что во время распития спиртных напитков у них закончились деньги и алкоголь.
Пьяные приключения: два жителя Волжского района украли вещи из чужого автомобиля
Прививочная кампания начнется в регионе в начале осени – 1 сентября.
В Самарскую область поставлено почти 600 тысяч доз вакцин от гриппа
Он быстрее всех других специалистов подключил и настроил электропривод AUMA.
Специалист «РКС-Самара» поставил новый производственный рекорд
По итогам совместной встречи более 200 студентов и школьников выразили готовность трудиться на предприятии в составе студотрядов, 50 из них уже заполнили членские карточки.
Самарские студенческие отряды начали сотрудничество с компанией «Т Плюс»
Фигурант в нежилом помещении, расположенном Советском районе города Самары, осуществлял незаконную организацию и проведение азартных игр вне игорной зоны с использованием игрового оборудования.
Самарец за незаконную игорную деятельность ответит перед судом
Ветеранов и работников авиации поздравили с профессиональным праздником.
В Самаре отметили День Воздушного Флота России
Выставка называется «Пограничное состояние» потому, что, оказавшись на ней, каждый волен самостоятельно решать, где проходят границы и как их определять.
«Пограничное состояние»: в СОУНБ откроется выставка Татьяны Казаковой и Егора Ельцова
Сборная региона принимает участие в физкультурном мероприятии ПФО - Кубке защитников Отечества.
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
«Пограничное состояние»: в СОУНБ откроется выставка Татьяны Казаковой и Егора Ельцова

19 августа 2025 12:59
119
Выставка называется «Пограничное состояние» потому, что, оказавшись на ней, каждый волен самостоятельно решать, где проходят границы и как их определять.

Совместная выставка самарских живописцев начнет работу в открытом пространстве библиотеки 20 августа.

Где проходит граница между явью и сном, человеческим и сверхчеловеческим, временем и вечностью? - В сознании или за его пределами? И есть ли предел у сознания? И как это определить? - Ответы на эти вопросы «каждый выбирает по себе».

Выставка работ двух самарских живописцев - Татьяны Казаковой и Егора Ельцова называется «Пограничное состояние» потому, что, оказавшись на ней, каждый волен самостоятельно решать, где проходят границы и как их определять - по имени автора, по приметам мастерства, по собственным ощущениям, далеко не всегда поддающимся рациональным объяснениям…

Сами Татьяна и Егор объясняют желание объединиться в общей экспозиции некой «ментальной схожестью, обнаруженными точками соприкосновения душ». Пусть это обоснование и станет мегалитом, заложенным в фундамент «Пограничного состояния», ясного, как небо, и загадочного, как сфинкс.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

