Россиянам рассказали о народных приметах на 19 августа.
19 августа православные христиане отмечают Преображение Господне, или Яблочный Спас
Полицейским они пояснили, что во время распития спиртных напитков у них закончились деньги и алкоголь.
Пьяные приключения: два жителя Волжского района украли вещи из чужого автомобиля
Прививочная кампания начнется в регионе в начале осени – 1 сентября.
В Самарскую область поставлено почти 600 тысяч доз вакцин от гриппа
Он быстрее всех других специалистов подключил и настроил электропривод AUMA.
Специалист «РКС-Самара» поставил новый производственный рекорд
По итогам совместной встречи более 200 студентов и школьников выразили готовность трудиться на предприятии в составе студотрядов, 50 из них уже заполнили членские карточки.
Самарские студенческие отряды начали сотрудничество с компанией «Т Плюс»
Фигурант в нежилом помещении, расположенном Советском районе города Самары, осуществлял незаконную организацию и проведение азартных игр вне игорной зоны с использованием игрового оборудования.
Самарец за незаконную игорную деятельность ответит перед судом
Ветеранов и работников авиации поздравили с профессиональным праздником.
В Самаре отметили День Воздушного Флота России
Выставка называется «Пограничное состояние» потому, что, оказавшись на ней, каждый волен самостоятельно решать, где проходят границы и как их определять.
«Пограничное состояние»: в СОУНБ откроется выставка Татьяны Казаковой и Егора Ельцова
В губернии многодетные семьи получают финансовую помощь при подготовке детей к школе

19 августа 2025 12:42
121
Более 30,5 тысяч заявлений поступило от многодетных семей, проживающих в Самарской области, на получение ежегодной выплаты на приобретение школьной и спортивной формы.

Более 30,5 тысяч заявлений поступило от многодетных семей, проживающих в Самарской области, на получение ежегодной выплаты на приобретение школьной и спортивной формы.

Заявление можно подать на портале «Госуслуги» или лично в управлении социальной защиты населения по месту жительства до 31 октября 2025 года. Это одна из самых востребованных мер финансовой помощи, которая предоставляется в рамках национального проекта «Семья», утвержденного Президентом России Владимиром Путиным. 

«Помогаем многодетным семьям собрать детей в школу. На каждого ребенка из многодетной семьи выделяем по 11 тысяч рублей на приобретение школьной и спортивной формы», -  сообщил ранее губернатор Вячеслав Федорищев. 

При подаче заявления в электронном виде все сведения, необходимые для назначения выплаты, запрашиваются в автоматизированном режиме, в рамках межведомственного взаимодействия. К заявлению прикрепляется единственный документ (фото или скан) - справка об обучении детей в общеобразовательной организации.

Кроме того, при подаче заявления через Госуслуги необходимо учесть, что сведения о семье должны находиться в Реестре многодетных семей. Для актуализации данных предварительно на Госуслугах нужно подать заявление на выдачу удостоверения многодетной семьи единого федерального образца, если этого не сделано заранее. Также можно обратиться лично в управление социальной защиты по месту жительства. 

Многодетные родители отмечают, что такая помощь государства является для них существенной поддержкой. Так, многодетная мама из Самары Светлана Барабаш рассказала, что подать электронное заявление было удобно: через 10 рабочих дней выплату одобрили, и семья уже потратила часть суммы. «За лето дети выросли, и многое нужно обновить. Уже купили рюкзаки. Впереди — покупка обуви и спортивной формы. Я очень рада, что есть такая мера поддержки. Все мои знакомые многодетные родители, с которыми я общаюсь, также оформили выплаты», — поделилась женщина.

Еще одна многодетная мама, Светлана Соколенко, отметила, что выплата помогла ее семье собрать детей в школу: «В июле я узнала, что с 1 августа можно подать заявление на выплату для покупки школьной и спортивной формы. Через Госуслуги заполнила заявление, приложила справку, и через некоторое время деньги поступили. Собрать троих детей в школу — затратный процесс, и эта выплата оказалась очень кстати».

Подробную информацию о порядке предоставления выплаты можно узнать, позвонив в контакт-центр министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области по многоканальному телефону 8 800 100 56 61.

 

Фото:  pxhere.com

Самара

Полицейским они пояснили, что во время распития спиртных напитков у них закончились деньги и алкоголь.
19 августа 2025, 14:04
Пьяные приключения: два жителя Волжского района украли вещи из чужого автомобиля
Полицейским они пояснили, что во время распития спиртных напитков у них закончились деньги и алкоголь. Закон
46
Прививочная кампания начнется в регионе в начале осени – 1 сентября.
19 августа 2025, 13:55
В Самарскую область поставлено почти 600 тысяч доз вакцин от гриппа
Прививочная кампания начнется в регионе в начале осени – 1 сентября. Здравоохранение
58
По итогам совместной встречи более 200 студентов и школьников выразили готовность трудиться на предприятии в составе студотрядов, 50 из них уже заполнили членские карточки.
19 августа 2025, 13:34
Самарские студенческие отряды начали сотрудничество с компанией «Т Плюс»
По итогам совместной встречи более 200 студентов и школьников выразили готовность трудиться на предприятии в составе студотрядов, 50 из них уже заполнили членские... Новости компаний
67
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
428
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
430
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
805
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
625
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
737
