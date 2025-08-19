В губернии многодетные семьи получают финансовую помощь при подготовке детей к школе

121

Более 30,5 тысяч заявлений поступило от многодетных семей, проживающих в Самарской области, на получение ежегодной выплаты на приобретение школьной и спортивной формы.

Заявление можно подать на портале «Госуслуги» или лично в управлении социальной защиты населения по месту жительства до 31 октября 2025 года. Это одна из самых востребованных мер финансовой помощи, которая предоставляется в рамках национального проекта «Семья», утвержденного Президентом России Владимиром Путиным.

«Помогаем многодетным семьям собрать детей в школу. На каждого ребенка из многодетной семьи выделяем по 11 тысяч рублей на приобретение школьной и спортивной формы», - сообщил ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

При подаче заявления в электронном виде все сведения, необходимые для назначения выплаты, запрашиваются в автоматизированном режиме, в рамках межведомственного взаимодействия. К заявлению прикрепляется единственный документ (фото или скан) - справка об обучении детей в общеобразовательной организации.

Кроме того, при подаче заявления через Госуслуги необходимо учесть, что сведения о семье должны находиться в Реестре многодетных семей. Для актуализации данных предварительно на Госуслугах нужно подать заявление на выдачу удостоверения многодетной семьи единого федерального образца, если этого не сделано заранее. Также можно обратиться лично в управление социальной защиты по месту жительства.

Многодетные родители отмечают, что такая помощь государства является для них существенной поддержкой. Так, многодетная мама из Самары Светлана Барабаш рассказала, что подать электронное заявление было удобно: через 10 рабочих дней выплату одобрили, и семья уже потратила часть суммы. «За лето дети выросли, и многое нужно обновить. Уже купили рюкзаки. Впереди — покупка обуви и спортивной формы. Я очень рада, что есть такая мера поддержки. Все мои знакомые многодетные родители, с которыми я общаюсь, также оформили выплаты», — поделилась женщина.

Еще одна многодетная мама, Светлана Соколенко, отметила, что выплата помогла ее семье собрать детей в школу: «В июле я узнала, что с 1 августа можно подать заявление на выплату для покупки школьной и спортивной формы. Через Госуслуги заполнила заявление, приложила справку, и через некоторое время деньги поступили. Собрать троих детей в школу — затратный процесс, и эта выплата оказалась очень кстати».

Подробную информацию о порядке предоставления выплаты можно узнать, позвонив в контакт-центр министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области по многоканальному телефону 8 800 100 56 61.

