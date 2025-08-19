Специалист «РКС-Самара» поставил новый производственный рекорд

97

Книга мастеров «РКС-Самара» пополнилась новым именем. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда ГВС Алексей Удалов поставил производственный рекорд – быстрее всех других специалистов подключил и настроил электропривод AUMA.

Эти современные и эргономичные агрегаты активно используются на объектах водозабора и водоотведения. При этом Алексей Алексеевич побил рекорд своего коллеги: два года назад электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда НФС-3 Андрей Марков выполнил такое же задание за 16 минут 21 секунду. Алексей Удалов справился за 10 минут 40 секунд.

Комиссия следила за выполнением технических условий и правил охраны труда, и затем зафиксировала новый рекорд. Поздравляем Алексей Алексеевича и весь коллектив ГВС с новой победой! А Книга мастеров ждёт новые заявки.

Фото предосталено пресс-службой «РКС-Самара»