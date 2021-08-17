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В регионе проходит широкомасштабное профилактическое мероприятие «Внимание – дети! Дорога в школу!»

17 августа 2021 11:29
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В первые учебные дни и в течении месяца возле школ будут выставлены дополнительные наряды дорожно-патрульной службы.

На территории Самарской области с 16 августа по 16 сентября проводится широкомасштабное профилактическое мероприятие «Внимание – дети! Дорога в школу!».

Дорожно-транспортные происшествия с участием детей на территории Самарской области, по прежнему являются одной из серьёзных проблем. За 7 месяцев 2021 года зарегистрировано 232 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых 8 несовершеннолетних погибли и 257 получили ранения. В каждом 7-ом ДТП получает травмы ребенок. 

В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и восстановления у детей после летних каникул навыков безопасного дорожного поведения, на территории региона в период с 16 августа по 16 сентября проводится широкомасштабное мероприятие «Внимание – дети! Дорога в школу!», в ходе которого будет реализован комплекс профилактических мер.

Сотрудники Госавтоинспекции проведут проверки школьных автобусных маршрутов; технического состояния школьных автобусов;  профессиональной пригодности водителей автобусов, привлекаемых к осуществлению перевозок детей; состояния улично-дорожной сети вблизи учебных учреждений.

В первые учебные дни и в течении месяца возле школ будут выставлены дополнительные наряды дорожно-патрульной службы.

Педагоги и сотрудники ГИБДД проведут занятия, тематические викторины, конкурсы и соревнования для закрепления навыков безопасного поведения детей и подростков на дорогах.

Региональная Госавтоинспекция рекомендует родителям усилить контроль за юными участниками дорожного движения!

 

Фото:   УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области

 

Теги: ГИБДД СО Мероприятия профилактическое мероприятие

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