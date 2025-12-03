В регионе продлен приём заявок на конкурс «Лучший работодатель Самарской области»

В этом году конкурс проводится впервые, а участниками могут стать все работодатели региона независимо от формы собственности.
Теперь подать заявку можно:
до 12 декабря 2025 года
на электронную почту: tavolga.center@mail.ru
Номинации конкурса, в которых можно стать лучшим:
Региональный лидер занятости
Работа мечты для молодежи
Эффективная политика по поддержке работников с детьми
Трудоустройство участников СВО и членов их семей
Ответственное трудоустройство несовершеннолетних граждан
Лучшая практика по внедрению современных технологий в сфере безопасности труда
Итоги будут озвучены на торжественной церемонии награждения 18 декабря!
В этом году абсолютно все подавшие заявку работодатели получат сертификаты участника конкурса «Лучший работодатель Самарской области».