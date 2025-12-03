В регионе продлен приём заявок на конкурс «Лучший работодатель Самарской области»

В этом году конкурс проводится впервые, а участниками могут стать все работодатели региона независимо от формы собственности.



Теперь подать заявку можно:

до 12 декабря 2025 года

на электронную почту: tavolga.center@mail.ru



Номинации конкурса, в которых можно стать лучшим:

Региональный лидер занятости

Работа мечты для молодежи

Эффективная политика по поддержке работников с детьми

Трудоустройство участников СВО и членов их семей

Ответственное трудоустройство несовершеннолетних граждан

Лучшая практика по внедрению современных технологий в сфере безопасности труда



Итоги будут озвучены на торжественной церемонии награждения 18 декабря!



В этом году абсолютно все подавшие заявку работодатели получат сертификаты участника конкурса «Лучший работодатель Самарской области».

Фото: минэкономразвития Самарской области